Batı Akdeniz ihracatta Kovid-19 sürecinde de hız kesmedi

Dünya ekonomisini etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yaşandığı 2020'de, Batı Akdeniz Bölgesi artan ihracat rakamıyla yüz güldürdü.

Örtü altı tarımda söz sahibi Antalya ile Isparta ve Burdur'un bulunduğu Batı Akdeniz, salgın sürecinde ihracatını artıran bölgeler arasında yer aldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin verilerine göre, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde bölgeden 1 milyar 921 milyon 710 bin 633 dolarlık ihracat gerçekleşti. 2019'da 1 milyar 792 milyon 290 bin 215 dolarlık ihracat yapan bölgenin 2020 ihracatında yüzde 7,2'lik bir artış yaşandı.

Yaş sebze ve meyve sektöründe yüzde 26'lık artış

Bölgeden en fazla ihracatın yapıldığı ilk beş sektörde yaş sebze ve meyve, maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ile demir dışı metaller yer aldı.

İhracatın büyük bir bölümünü ise yaş sebze ve meyve ile maden ve metaller sektörleri karşıladı. 2019'da 463 milyon 695 bin 375 dolarlık ihracatın yapıldığı yaş sebze ve meyve sektöründe, 2020'de yüzde 26,3'lük bir artış yaşandı. 2020'de bölgeden dünyaya 585 milyon 736 bin 991 dolarlık ürün satışı gerçekleştirildi.

Listede ikinci sırada yer alan maden ve metaller sektöründe ise 400 milyon 173 bin 148 dolarlık ihracat yapıldı.

Geçen yıl ihracatını artıran sektörler arasında ağaç mamulleri ve orman ürünleri de yer aldı. Sektörün ihracatı Kovid-19'un gölgesinde yüzde 27'lik artışla 195 milyon 804 bin 414 dolara ulaştı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 4,52'lik bir artışla 171 milyon 734 bin 97 dolar olarak gerçekleşti.

Demir ve demir dışı metaller sektöründe ise ihracat 81 milyon 303 bin 848 dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya, Rusya ve Ukrayna'ya ihracat arttı

Batı Akdeniz Bölgesi'nden 2020 yılında en fazla ihracat 216 milyon 656 bin 217 dolarla Çin'e yapıldı.

Öte yandan bölge, Almanya, Rusya ve Ukrayna'ya ihracatını önemli ölçüde artırdı. Bölgeden yapılan ihracatta Almanya'da yüzde 30, Rusya'da yüzde 25 ve Ukrayna'da da yüzde 17'lik bir artış yaşandı.

"Yıl başında belirlediğimiz hedefe ulaştık"

Tarım makineleri ihracatçısı Hakkı Bahar, AA muhabirine, Kovid-19'a rağmen ihracatın artmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Geçen yıl başında bölge için 2 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirlediklerini aktaran Bahar, bu açıdan bu rakamın sürpriz olmadığını ifade etti.

Çalıştıkları pazarlara güvendikleri için böyle bir öngörüde bulunduklarını anlatan Bahar, "Yıl başında 2 milyar dolara ulaşacağımızı söylemiştik, nitekim bu rakama ulaştığımızı görüyoruz. Müşterilerin güvenini sarsmadan, devletimizin desteğiyle ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Salgın yaş sebze ve meyve ihracatını artırdı"

Yaş sebze ve meyve ihracatı yapan şirketin sahibi Abdullah Bulut da özellikle kendi sektörlerinde önemli bir artış yaşandığını söyledi.

İhracatın artmasında insanların taze sebze ve meyve yönelmesinin etkili olduğunu vurgulayan Bulut, "Salgın tedbirleri kapsamında restoranlar ve hazır yiyecek sistemleri kapalı olunca insanlar evde yemeye yöneldi. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler de taze sebze ve meyve tüketimine ağırlık verdi. Bu tedbirler yaş sebze ve meyve satışını hem yurt içinde hem de yurt dışında arttırdı." diye konuştu.

Rusya'nın domatese yönelik uyguladığı kota sınırlamasının bir an önce kalkmasını isteyen Bulut, salgın sürecinde insanların taze sebze ve meyveye ihtiyacı varken böyle bir uygulama yapmanın son derece yanlış olduğunu kaydetti.

Antalya'nın tarım kenti ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olduğuna değinen Bulut, "Dünyada ekonomilerde derin sarsıntılar yaşanırken, sektörde ve bölgede ihracatın artması sevindirici. Bu yıldan daha da umutluyuz, ihracatın artarak devam edeceğine inanıyoruz." dedi.