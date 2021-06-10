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Batı Akdeniz'in 5 aylık ihracatı 1 milyar doları aştı - Son Dakika

Batı Akdeniz'in 5 aylık ihracatı 1 milyar doları aştı

10.06.2021 11:37
Batı Akdeniz'in 5 aylık ihracatı 1 milyar doları aştı, System.String[]

Örtü altı tarımda söz sahibi olan Antalya'nın da yer aldığı Batı Akdeniz bölgesinden yılın 5 ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,39'luk artışla 1 milyar 37 milyon dolara ulaştı.

Örtü altı tarımda söz sahibi olan Antalya'nın da yer aldığı Batı Akdeniz bölgesinden yılın 5 ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,39'luk artışla 1 milyar 37 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Birliğin sorumluluk alanındaki Antalya, Isparta ve Burdur'dan yapılan ihracat, mayısta da artmaya devam etti.

32 sektörde 135 ülkeye ürün satışı yapılan bölgeden, mayısta yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Geçen yılın aynı ayında bölgeden 134 milyon dolarlık ihracat yapıldığı dikkate alındığında, bölge dış satımında yüzde 48,90 oranında artış olduğu görüldü.

En fazla ihracat yapılan ilk 5 sektör, yaş sebze ve meyve, maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ile makine ve aksamları oldu. 49 milyon 161 bin 774 dolarlık ihracatla yaş sebze ve meyve sektörü, her dönem olduğu gibi mayısta da ilk sırada yer aldı. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5'lik artışın yaşandığı sektörü, 42 milyon 208 bin dolarla maden ve metaller sektörü takip etti.

Mayısta, ağaç mamulleri ve orman ürünlerinde yüzde 144,82'lik artışla 30 milyon 296 bin dolar, kimyevi maddelerde yüzde 43'lük artışla 14 milyon 391 bin dolar ve makine ile aksamlarında da yüzde 45'lik artışla 10 milyon 196 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.

İlk 5'te Çin, Özbekistan, Rusya, Almanya ve Romanya var

Bölgede, 1 Ocak-31 Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,39'luk artışla 1 milyar 37 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı.

Bu tutarın 309 milyon 162 bin dolarlık kısmını yaş sebze ve meyve ürünleri oluşturdu. Sektörün yılın ilk 5 ayında yaptığı ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,76'lık artış sağlandı.

Yaş sebze ve meyve sektörünü 197 milyon 740 bin dolarla maden ve metaller, 118 milyon 558 bin dolarla ağaç mamulleri ve orman ürünleri, 84 milyon 107 bin dolarla kimyevi maddeler ve yaklaşık 72 milyon dolarla makine ve aksamları takip etti.

Bölgeden en fazla ihracat ise sırasıyla Çin, Özbekistan, Rusya, Almanya ve Romanya'ya yapıldı. Çin'e ihracatta yüzde 84,67, Özbekistan'a dış satımda da yüzde 172,39'luk artış dikkati çekti.

İhracatta yüzler gülüyor

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, bölge ihracatında Antalya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kentte özellikle tarım sektörü ihracatının yükselişini sürdürdüğünü dile getiren Çandır, "Yılın 5 ayında Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatının yüzde 21,7'si Antalya'dan yapıldı. Sektör, kentte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 büyüdü." diye konuştu.

Antalya'da sanayi ve maden sektöründe de güzel gelişmeler yaşandığını ifade eden Çandır, kentin sanayi ihracatının yüzde 19,6, maden ihracatının da yüzde 42,1 arttığını bildirdi.

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özellikle tarım sektöründe önemli bir ihracata imza atıldığını kaydetti.

Bazı ülkelerde üretimde ve ulaşımda yaşanan problemlerin Türkiye'nin ihracatını pozitif yönde etkilediğini belirten Adar, "Tarım, bölgede lokomotif bir sektör. Salgın sürecinde tarım sektöründeki ihracat yüzleri güldürmeye devam ediyor." dedi.

Türkiye, İhracat, Akdeniz, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz'in 5 aylık ihracatı 1 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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