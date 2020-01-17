Geçen yıl yaklaşık 500 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), yurt dışına en fazla domates gönderdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ergin Civan, AA muhabirine, Antalya, Isparta ve Burdur bölgesinden 2019'da 164 ülkeye 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini söyledi. Bir önceki yıla göre yüzde 2,14'lük bir artış olduğunu belirten Civan, ihracatın büyük bir bölümünü 500 milyon dolarlık ihracatla yaş meyve ve sebze sektörünün oluşturduğunu bildirdi.

Bölgenin en önemli ihracat kaleminin yaş sebze ve meyve sektörü olduğuna değinen Civan, "Bu sektörde de en fazla ihracat kalemimiz domates. Geçen yıl 117 milyon dolarlık domates ihracatı yaptık. Örtü altı domates üretiminde Antalya, lider kent. Tarımsal üretimde de Türkiye'nin bir numaralı şehri. Antalya için turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti diyebiliriz." dedi.

Domateste en önemli pazarın Rusya olduğunu anlatan Civan, Avrupa'da da hemen hemen her ülkeye ve Orta Doğu'ya domates gönderdiklerini dile getirdi. Civan, kokteyl, büyük, küçük, klasik, pembe renkte gibi çok fazla çeşitte ve farklı ebatlarda domates üretildiğini, tüketicinin talebine göre de çeşitlendirmenin sürdüğünü ifade etti.

Bölgedeki üreticinin, pazarın isteğine göre üretim şekli oluşturduğunu vurgulayan Civan, "Artık çiftçilerimiz tek düzen üretim yapmıyor. Tüketici ne istiyor, bunu araştırıyor. Her ülkedeki talebi değerlendiriyor ve oraya özel ürünler üretmeye çalışıyor. Bu da ciddi bir katma değer sağlıyor çünkü ürünün fiyatı da ona göre artıyor. Tedarik zincirinde tohum firmasından müşteriye ulaşıncaya kadar koordineli bir çalışma gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Domatesin rakibi biber

Son yıllarda biberde de önemli bir ihracat miktarına ulaştıklarına işaret eden Civan, geçen yıl biber ihracatının 90 milyon doları geçtiğini bildirdi.

Civan, bir önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Biberde de farklı türlerde üretim yapıyoruz. Balkanlara, Almanya'ya, Rusya'ya sattığımız ürünler farklı. Domatese göre biber ihracatında ciddi bir artış var. Bu üründe de Antalya'da ihracatını artırıp Türkiye'de söz sahibi olacak potansiyele sahip. Biberde de talebe göre üretim yapıyoruz. Artık tarım son derece bilimsel yöntemlerle yapılmakta."