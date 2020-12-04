Batı Akdeniz'in ihracatını yaş sebze meyve sırtlıyor - Son Dakika

Batı Akdeniz'in ihracatını yaş sebze meyve sırtlıyor

04.12.2020 11:25
Batı Akdeniz'in ihracatını yaş sebze meyve sırtlıyor, System.String[]

Türkiye tarımının yıllık 17 milyar liralık tarımsal hasılayla "lokomotif kenti" olan Antalya ile Isparta ve Burdur'un içinde yer aldığı Batı Akdeniz'den bu yılın 11 ayında gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı.

Türkiye tarımının yıllık 17 milyar liralık tarımsal hasılayla "lokomotif kenti" olan Antalya ile Isparta ve Burdur'un içinde yer aldığı Batı Akdeniz'den bu yılın 11 ayında gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, bölgeden 1 Ocak-30 Kasım döneminde yapılan dış satım, 1 milyar 721 milyon 873 bin 850 dolar olarak kayda geçti.

Geçen yılın aynı döneminde yapılan ihracatın tutarının 1 milyar 618 milyon 507 bin 299 dolar olduğu dikkate alındığında, dış satımda yüzde 6,4 artış sağlandığı görüldü.

Bu süreçte en fazla ihracatı yaş sebze ve meyve sektörü yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 28 artıran sektör temsilcileri, 11 ayda 519 milyon 802 bin 382 dolarlık ihracata imza attı.

Bölgenin ihracatında 366 milyon 147 bin 605 dolarla maden ve metaller sektörü ikinci sırada yer aldı, sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Ağaç mamulleri ve orman ürünleri ise 11 aylık dönemde ihracatını artıran sektörler arasında yer aldı. Sektörün geçen yılın aynı döneminde 141 milyon 806 bin 944 dolar olan ihracatı bu yıl yüzde 21'lik bir artışla 171 milyon 965 bin 203 dolara yükseldi.

Kimyevi maddeler ve mamullerinde de ihracat yüzde 5 artarak 158 milyon 689 bin 125 dolara ulaştı.

Demir ve demir dışı metaller sektöründe de 11 ayda 77 milyon 455 bin 133 dolarlık ihracat gerçekleşti. Toplam ihracatın 427 milyon 814 bin 403 dolarlık kısmını da diğer sektörler oluşturdu.

Yaş sebze ve meyve sektörü kasımda da zirvede

Geçen yıl kasımda 145 milyon 221 bin 487 dolarlık ihracat yapılan bölgeden bu senenin aynı döneminde yüzde 31,62'lik artışla 191 milyon 134 bin 962 dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Yaş sebze ve meyve sektörü, kasım ayında da ihracatta ilk sırada yer aldı. Geçen yılın kasımına göre ihracatta yüzde 19'luk artış sağlayan sektör, bu yıl kasımda 52 milyon 150 bin 663 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Almanya, Rusya ve ABD'ye ihracat arttı

Batı Akdeniz'den ocak-kasım döneminde en fazla ihracat Çin'e gerçekleştirildi. Bu dönemde Antalya, Isparta ve Burdur'dan Çin'e 196 milyon 700 bin 916 dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu ülkeye dış satımda düşüş yaşandı.

İhracatın arttığı ülkeler Almanya, Rusya ve ABD oldu. Geçen yıl bölgeden 122 milyon 633 bin 197 dolarlık satışın yapıldığı Almanya'ya bu yıl aynı dönemde yapılan ihracat yüzde 22,6'lık artışla 150 milyon 357 bin 88 dolar oldu.

Rusya'ya geçen yıl 11 ayda 99 milyon 775 bin 468 dolar olarak gerçekleşen ihracat, bu yıl aynı dönemde yüzde 31,86'lık artışla 131 milyon 566 bin 210 dolara ulaştı.

Geçen yıl 49 milyon 737 bin 282 dolar ihracatın yapıldığı ABD'ye bu yılki dış satım 68 milyon 714 bin 489 dolar oldu.

Yaş sebze ve meyveye talep arttı

Yaş sebze ve meyve ihracatı yapan bir şirketin sahibi Abdullah Bulut, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaş sebze ve meyveye olan talebin arttığını söyledi.

İnsanların daha sağlıklı beslenmeye özen gösterdiği bir sürecin yaşandığını dile getiren Bulut, "Salgın döneminde birçok sektörde düşüş yaşanırken yaş sebze ve meyvede artış var. Bunun sebebi de yaş sebze ve meyve gibi gıdanın insanlar için zorunlu ihtiyaç olması. Ayrıca salgın süreci beslenme alışkanlığını da değiştirdi. Daha önce fast food gibi yiyeceklere ağırlık veren insanlar, mutfağa girmeye, ev yemekleri yapmaya başladı. Bu da sebze ve meyve satışlarına olumlu yansıdı." dedi.

İhracat, Akdeniz, Antalya, Burdur, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz'in ihracatını yaş sebze meyve sırtlıyor - Son Dakika Ekonomi


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