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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı

37 dakika önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kalkınma ajanslarının çalışma işleyişine ilişkin "Kalkınma ajanslarını oluşturmuşuz ancak her şeyi yine Ankara'ya sormaya devam ediyoruz.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kalkınma ajanslarının çalışma işleyişine ilişkin "Kalkınma ajanslarını oluşturmuşuz ancak her şeyi yine Ankara'ya sormaya devam ediyoruz." dedi.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Burdur'da Salda Gölü kenarındaki bir otelde yapıldı.
Dönem başkanlığını yürüten Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kalkınma ajanslarının çalışma işleyişine ilişkin küçük bir serzenişinin bulunduğunu söyledi.
Vali Seymenoğlu, "Kalkınma ajanslarını oluşturmuşuz ancak her şeyi yine Ankara'ya sormaya devam ediyoruz. Kimse zannetmesin ki bu ajansların yönetim kurullarında 3 vali, 3 belediye başkanı, il genel meclisi üyeleri, oda başkanları var. Çok güçlüymüş gibi, sakın ola kamuoyu bunu böyle bilmesin." ifadelerini kullandı.
"Prosedürü uzun, meşakkatli bir yol"
Kalkınma ajansları olarak sadece Ankara tarafından verilecek olan kararların altyapısını hazırladıklarını ifade eden Seymenoğlu, şöyle konuştu:
"Ajans olarak en fazla 30 bin liraya kadar serbestliğimiz var, gerisi tamamen Ankara'daki bürokratların, üst düzeydeki yöneticilerin kararına bağlı olan şeyler. Bunu şundan dolayı söylüyorum göreve başlayalı Isparta'da 9'uncu ayımdayım, halen bir tek projeyi bile burada yapamadık. Prosedürü uzun, meşakkatli bir yol, bunu vatandaştan dinlediğim için söylüyorum. Vatandaşa 'Kalkınma ajansı var, proje yapın diye öneriyoruz.' Vatandaş diyor ki 'Bunu 5 ay önce de söylemiştiniz sayın valim, bir proje vermiştik hala sonucunu görmedik.' Toplantının tekrardan hayırlı olmasını ve inşallah alacağımız kararların topluma ekonomik yansımaları uzun bir süreç alsa da hayırlı olmasını diliyorum."
Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, ticaret ve sanayi odaları başkanları ve il genel meclisi başkanları katıldı.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Isparta, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:40 Kaynak: AA
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