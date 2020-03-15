Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısı - Son Dakika
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Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısı

6 saat önce

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için kuvvetli zirai don uyarısında bulunuldu.

Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısı, System.String[]

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için kuvvetli zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte yarından itibaren Burdur, Isparta genelinde, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don beklendiği belirtildi.

Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunulan açıklamada, zirai donun etkisinin 20 Mart'a kadar süreceği bildirildi.

Antalya, Isparta, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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