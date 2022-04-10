Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısı - Son Dakika

Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Burdur ve Isparta genelinde 15 Nisan'a kadar don riski bulunduğu belirtildi.

Hava sıcaklığının 5-10 derece mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede, üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.