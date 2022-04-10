Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısı

10.04.2022 16:04
Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısı

Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısında bulunuldu.

Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Burdur ve Isparta genelinde 15 Nisan'a kadar don riski bulunduğu belirtildi.

Hava sıcaklığının 5-10 derece mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede, üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

YORUMLAR
500
İstanbullulara kötü haber! Sıcaklık 12 derece birden düşecek İstanbullulara kötü haber! Sıcaklık 12 derece birden düşecek Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ uyarısı Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ uyarısı

Meteoroloji, Güney Ege, Akdeniz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına uğradı
15:43 Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi
15:41 Kerem Bürsin, Hande Erçel'den sonra yeni aşka yelken açtı! İşte ilk fotoğraf
15:37 Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu
15:18 AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 16:10:44. #1.11#
SON DAKİKA: Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement