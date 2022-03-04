Batı Akdenizli ihracatçılar, Rusya'nın kota ve yasakları kaldıracağını düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Akdenizli ihracatçılar, Rusya'nın kota ve yasakları kaldıracağını düşünüyor

04.03.2022 15:39

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya'nın ihracat ürünlerinde uyguladığı kota ve yasaklarla ilgili, "Rusya'nın tamamen yasakları kaldıracağı yönünde duyumlar aldık.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya'nın ihracat ürünlerinde uyguladığı kota ve yasaklarla ilgili, "Rusya'nın tamamen yasakları kaldıracağı yönünde duyumlar aldık. Tüm yasakları kaldıracaklarını, bunu resmi olarak da çok kısa sürede açıklayacaklarını düşünüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Burdur'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bölgeden şubatta gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi oranda arttığını söyledi.

Antalya, Isparta ve Burdur olarak geçen ay toplam 420 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, ihracatçıları en çok olumsuz etkileyen olayın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Ukrayna'da kalan ihracatçılarla personeli yurda getirmek için mücadele ettiklerini ve bunu büyük çoğunlukla başardıklarını ifade etti.

Aylardır Rusya ile biber, nar ve domates gibi ihraç ürünlere konulan yasak ve kotanın

kalkması yönünde görüşmeler yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "İhracatta uygulanan yasak ve kotaların kaldırılmasında ocak ayı itibarıyla ciddi yol almıştık. Biraz bu savaş sebebiyle olsa gerek, Rusya'nın tamamen yasakları kaldıracağı yönünde duyumlar aldık. Tüm yasakları kaldıracaklarını, bunu resmi olarak da çok kısa sürede açıklayacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Rusya özelinde bölgemiz yüzde 50'nin üzerinde bir kayıp yaşıyor"

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki savaş nedeniyle öncelikle turizm sektöründe hemen ardından da tarım ürünleri ihracatında ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Ukrayna'ya ihracatın tamamen durduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hiçbir çıkış olmuyor çünkü oradaki gümrükler devrede yok. İnsanlar korkuyor. Rusya özeline baktığımızda da bölgemiz yüzde 50'nin üzerinde bir kayıp yaşıyor. Bu kayıpta da özellikle kara yolunu kullanamayışımız çok etkili oldu. İnşallah bir an önce oradaki olaylar biter, yollar açılır ve ihracatı gerçekleştirmeye başlarız." ifadelerini kullandı.

Savaş bölgesinde el konulan ve talan edilen birçok araç olduğuna ve ihracatçıların ciddi alacaklarının kaldığına işaret eden Çavuşoğlu, bu konuda Kredi Garanti Fonu'ndan destek talep ettiklerini bildirdi.

Batı Akdenizli ihracatçılar, Rusya'nın kota ve yasakları kaldıracağını düşünüyor
Batı Akdenizli ihracatçılar, Rusya'nın kota ve yasakları kaldıracağını düşünüyor
Batı Akdenizli ihracatçılar, Rusya'nın kota ve yasakları kaldıracağını düşünüyor

YORUMLAR
500
BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU: UKRAYNA'YA İHRACATTA SIKINTI HAD SAFHADA BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU: UKRAYNA'YA İHRACATTA SIKINTI HAD SAFHADA BAİB Başkanı Çavuşoğlu: 'Bölgesel ihracat rakamı 420 milyon dolara yaklaştı' BAİB Başkanı Çavuşoğlu: 'Bölgesel ihracat rakamı 420 milyon dolara yaklaştı'

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Ukrayna, İhracat, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Akdenizli ihracatçılar, Rusya'nın kota ve yasakları kaldıracağını düşünüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
18:04 Hrant Dink cinayeti davasında aranıyordu! Sahte pasaportla Kırgızistan'da yakalandı
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorin ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 18:30:05. #1.13#
SON DAKİKA: Batı Akdenizli ihracatçılar, Rusya'nın kota ve yasakları kaldıracağını düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement