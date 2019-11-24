Son Dakika Haberleri: Batı Anadolu'da yarın kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Son Dakika Güncel Batı Anadolu'da yarın kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor - Son Dakika

Batı Anadolu'da yarın kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

6 saat önce

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Batı Anadolu'da yarın kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor, System.String[]

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde sağanak ve yer yer çok gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Burdur ve Uşak çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (80-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Eskişehir, Marmara, Akdeniz, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım
Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 20:31:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batı Anadolu'da yarın kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]