Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu - Son Dakika

Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu

02.11.2020 12:07

Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu Apartman bahçesinde tesadüfen arkeolojik parçalar bulmasının ardından başlatılan kazılarda önemli bir bulguya rastlandı Kazı ekibi sorumlusu Doç. Dr.

Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu

Apartman bahçesinde tesadüfen arkeolojik parçalar bulmasının ardından başlatılan kazılarda önemli bir bulguya rastlandı

Kazı ekibi sorumlusu Doç. Dr. Erkan Fidan;"Bu bölgenin 9 bin sene önce kurulduğu TÜBİTAK raporuyla belgelendi"

"Yapılacak DNA analizleri sayesinde tüm bilgilere ulaşacağız"

BİLECİK - Bilecik'in Bahçelievler mahallesinde bir vatandaşın apartmanının bahçesinde tesadüfen arkeolojik parçalar bulmasının ardından başlatılan kazıda bulunan iskelet Batı Anadolu'nun ilk çiftçisi olduğu belirtildi.

Bilecik Belediyesi'nin destekleri ile Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Bilecik'te yürütülen kazı çalışmaları neticesinde kazı alanında 8 bin 500 yıllık olduğu söylenilen insan iskeleti bulundu. 14-18 yaş aralığında bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor. Bu iskelet, Bilecik ve Batı Anadolu'da bilinen en eski insan mezarı olma özelliği taşıyor. Kazı ekibi sorumlusu Doç. Dr. Erkan Fidan; büyük bir özveriyle çalışan kazı ekibinin ulaştığı bilgileri sevinçle açıkladı. Fidan, kazı bölgesinde bulunan iskelet kalıntılarının, Batı Anadolu'nun en eski Neolitik Dönemi ergen insanına ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

"Batı Anadolu'nun ilk çiftçisi Bilecik'te yaşamış"

Fidan yaptığı açıklamada; "İnsan kemiği, tarihleme konusunda en güvenilir materyaldir. Çünkü yaşam süresi, ağaç gibilere göre çok daha kısadır. İskeletin tarihlemesi günümüzden önce 8471 ila 8612 yılları arasında olarak gelmiştir. Kazı sırasında iskeleti bulduğumuz tabakanın yaklaşık olarak günümüzden 8 bin 500 sene öncesine ait olduğunu tahmin ettiğimi söylemiştim. Bunun bire bir şekilde tutması sevindirici, ayrıca yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu göstermesi beni çok mutlu etti. Bu iskelet sadece Bilecik'in değil, Batı Anadolu'nun en eski Neolitik Dönem ergen insanı. Batı Anadolu'nun bilinen ilk çiftçisi de diyebiliriz" dedi.

"Yapılacak DNA analizleri sayesinde tüm bilgilere ulaşacağız"

Fidan, açıklamasında ayrıca "Kazı alanında başka bireylere ve hayvanlara ait kemiklerin de bulunduğu belirtildi. Büyük büyük atalarımızdan kalan bu kemiklerin detaylı incelemesi Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Laboratuvarında yapılacak. Yapılacak DNA analizleri sayesinde bulunan iskeletlerin cinsiyetine ne yediklerine ne içtiklerine, yaşamlarında ne işler yaptıklarına, geçirdikleri hastalıklara ve ölüm sebeplerine ulaşabilecek. Atalarımıza dair edineceğimiz bu bilgiler bugün yaşayan biz insanlar için aydınlatıcı bilgiler olacak. Atalarımızın hayat tarzlarına, sağlıklarına dair edineceğimiz en küçük bilgiler bugünkü insanlar olan bizlerin hayatlarına etki edecek önemli bilgiler olduğunu göz önünde bulundurmamız kazıların önemini anlamamız için yeterli olacaktır" dedi.

"Bu bölgenin 9 bin sene önce kurulduğu TÜBİTAK raporuyla belgelendi"

Fidan açıklamasının devamında Bilecik'in Bahçelievler mahallesinde bulunan yerleşkenin günümüzden 9 bin sene önce kurulduğunun da yine bir TÜBİTAK raporu ile belgelendiğini söyledi. Fidan; "Yerleşimin ne zaman terk edildiğine dair henüz bilgi sahibi değiliz. Fakat bu bölgedeki yaşamın bin yıllık bir zamanı kapsadığı ve günümüzden 8 bin sene önce yani M.Ö. 6000'ler civarında Neolitik yerleşmenin son bulduğunu düşünüyorum. Yerleşmenin sonunu anlamak için de protokole uygun olarak yıl sonundan önce yeni analizler yaptıracağız. Başta Semih Şahin olmak üzere, sizlerin nezdinde Bilecik Belediyesi'ne destekleri için teşekkür ederim" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

"İlerleyen dönemlerde kazı alanını turizme kazandırmak istiyoruz"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise "Şehrimizin böylesine eski bir yerleşkeye ev sahipliği yapması bizim için oldukça sevindirici. Hem tarihimize dair böyle bilgilere sahip olabilmek hem de atalarımızın yaşayışlarına dair bilgi edinebilmek bizim için mutluluk verici. İlerleyen dönemde yapılan kazı çalışmalarının şehrimizin kültür ve turizmine büyük katkı sağlayacağına inancımız sonsuz. Tüm kazı ekibine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederiz" dedi.

Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu
Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu
Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu
Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu
Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu
Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu
Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu

Batı Anadolu, Bahçelievler, İskelet, Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi
Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum         
13:30
Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı         
12:41
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım         
12:06
Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı         
11:46
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum 3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum         
10:25
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Üst geçidi kullanmak istemedi, minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi Üst geçidi kullanmak istemedi, minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi         
09:52
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 13:58:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Anadolu'nun ilk çiftçisinin iskeleti bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei