Üye Girişi
Batı Anadolu'nun ortak tutkusu: "Pehlivan develer" - Son Dakika

Batı Anadolu'nun ortak tutkusu: "Pehlivan develer"

19.01.2022 11:37
Batı Anadolu'nun ortak tutkusu: "Pehlivan develer"

Göçerliğin temelinde yer alan, bir asır öncesine kadar önemli bir taşıma ve seyahat aracı olan develer, günümüzde güreş için çıktıkları meydanlarda spor ve eğlencenin ötesinde, sosyal işlevler gören etkinliklerin de gözdesi.

ELİF ÖZTÜRK ÖZGÖNCÜ - Göçerliğin temelinde yer alan, bir asır öncesine kadar önemli bir taşıma ve seyahat aracı olan develer, günümüzde güreş için çıktıkları meydanlarda spor ve eğlencenin ötesinde, sosyal işlevler gören etkinliklerin de gözdesi.

Batı Anadolu'nun köklü geleneği deve güreşleri, her yıl kasım-mart ayları arasında Çanakkale'den Balıkesir'e, İzmir'den Aydın'a, Muğla'dan Antalya'ya uzanan geniş bir coğrafyayı ortak bir tutkuda birleştiriyor.

Deve güreşi sahasıyla ünlü beldelerde karnaval havası estiren deve güreşleri, izleyenlere de benzersiz bir kültürel deneyim yaşatıyor.

Güreş meydanına çıkacak devlerin bazı özellikleri taşıması gerekiyor. Yalnızca, "yoz" denilen tek hörgüçlü dişi develer ile "buhur" adı verilen çift hörgüçlü erkek develerin yavrusu olan ve "tülü" olarak adlandırılan erkek develer, güreş meydanı için "savran" adı verilen bakıcılar tarafından hazırlanıyor.

Soya dayalı olarak seçilen bir devenin meydana çıkması için güreşçi kanından olması, tülü (melez deve) olması, dişleri, yaşı gibi birçok önemli kriter rol oynuyor.

Becerileri kadar süsleriyle de ilgi çekiyorlar

Tülü develer, güreş öncesi sahipleri tarafından özenle hazırlanıyor. Meydandaki becerileri kadar süsleriyle de ilgi çeken devlere, aşırtma, ibik, aynalı arka süs ve boyunluk (muskalık) adı verilen süsler takılıyor, bir sanat eseri gibi görünen havutların (deve semeri) arkasına süslü bir bez üzerine yazılan isimleri asılıyor.

Kimi beldelerde tülü develer süslendikten sonra güreş öncesi davul zurna eşliğinde sokaklarda dolaştırılıyor.

"Ayak", "orta", "başaltı" ve "baş" olarak tanımlanan dört farklı boy ve kilo kategorisine göre yapılan güreşlerde develer, diğer güreşlerde olduğu gibi "pehlivan" olarak adlandırılıyor.

Güreş meydanına çıkarken "cazgır" adı verilen sunucular tarafından anons edilen develerin alandan galip ayrılabilmesi için rakibini kaçırtması, çaresizce bağırtması veya yere yıkması gerekiyor.

Develerin birbirine zarar vermemesi için "urgancı" adı verilen kişiler de meydanda görev yapıyor. Gerektiği zaman urganları kullanan bu kişiler, develeri birbirinden uzaklaştırıyor. Ayrıca develerin birbirini ısırmaması için de ağızları, ağız bağcılar tarafından bağlanıyor.

Güreş meydanında 3 tane orta hakem ve masa hakemi görev yaparak, gerektiğinde duruma müdahale ediyor.

Develerin mücadelesi sırasında ise çevrede karnaval havası esiyor. Deve sucuğunun pişirildiği büyük mangallar kuruluyor, izleyiciler güreşleri piknik masalarından heyecanla seyrediyor.

"İçgüdüleri çok yüksek ve duygusaldırlar"

Güreşlere Aydın İnciliova'dan "Karabiber" adlı devesiyle katılan kepçe operatörü Hakan Çetinkaya, deve güreşlerinin folklorik gösteri olarak yapıldığını, bunu "develerin kavgası" olarak nitelendirmenin doğru olmadığını, develerin, içgüdüsel bir eylemle güreştiğini söyledi.

Yaz aylarında develeri ot ve yem ile beslediklerini, korunaklı damlarda baktıklarını anlatan Çetinkaya, "Develer hiçbir şekilde bize veya başkalarına zarar vermez. Kış aylarında develerin kızma dönemleri vardır. Ağızlarından çıkan köpük de kızdıklarına dair belirtidir. Kuyruk vurup, dövünürler. Her hafta pazar günleri bu folklorik gösteri yapılır. Bunlarda herhangi bir menfaat, çıkar yoktur. Atalarımızın bize bir mirasıdır." diye konuştu.

Deve bakma işini severek yaptığını dile getiren Çetinkaya, "Çoğu insan deveden korkar, yanına yaklaşamaz ama biz severiz, sarılırız, okşarız. Bu hayvanların içgüdüleri çok yüksek ve duygusaldırlar. Kızgınlıkla bir hareket yaparsanız size küser, bunu da tavırlarından anlarsınız." dedi.

"İnsan kedisini, köpeğini nasıl severse ben de devemi seviyorum"

Deve merakının babasından kalma olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Babam 1992-1998 yılları arasında meydanlarda pehlivan develeri güreştirmiş. Babam rahmetli olunca ben güreştirmeye başladım. İnsan kedisini, köpeğini nasıl severse ben de devemi seviyorum, küçükken bu sevgi bize aşılandı." dedi.

Bir devenin ortalama 7 yaşından sonra güreştirildiğini, azı dişlerini çıkartmadan, üstüne üşümesin diye çul havutu vurulmadan güreştirilmediğini anlatan Çetinkaya, her bir devenin yağlı güreşlerde olduğu gibi kendine özgü güreş sitili olduğunu, bazı develer kendini güreş konusunda geliştiremezken, bazı develerin yeteneğini sahibinin desteğiyle geliştirdiğini söyledi.

Develere olan ilginin tek kaynağının sevgi olduğunu ifade eden Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Sevmeyen bir insanı buraya getiremezsiniz. Hayvanseverler işin içinde olmadıkları için bilmiyorlar. Bu güreşlerde hayvanların birbirine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirler alınıyor. Saha görevlilerimiz develerin birbirini ısırmaması, sahada müdahale etmek için hazır bekliyor. Develeri biz zorla güreştirmiyoruz. Şimdi develeri salalım, yine kavga ederler. Biz tedbir almazsak daha kötü şeyler olabilir. Biz tüm tedbirleri alarak güreştiriyoruz. Güreşmedikleri takdirde hırçınlıklarının önüne geçip, zapt edemezsiniz, insan gücü yetmez."

Devesini ailenin bir ferdi gibi gördüğünü dile getiren Çetinkaya, "İnsan nasıl bir köpeğe evinde bakıyorsa, biz de develerimize zemini halı kaplı damlarda elimizden geldiği kadar güzel bakıyoruz. Canım sıkıldığı zaman devemin yanına gider, onunla dertleşip konuşurum." diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR
500

Batı Anadolu, Çanakkale, Aydın, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Anadolu'nun ortak tutkusu: 'Pehlivan develer' - Son Dakika


19 Ocak Çarşamba günü yükselişe geçen altının gram fiyatı 794 lira seviyesinden işlem görüyor 19 Ocak Çarşamba günü yükselişe geçen altının gram fiyatı 794 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:37
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Yolları tuzlamadığı için eleştirilen Gaziantep Belediyesi'nin yetkilisi mahsur kalan vatandaşı suçladı: Bir mahana bulam da hökümete saydıram Yolları tuzlamadığı için eleştirilen Gaziantep Belediyesi'nin yetkilisi mahsur kalan vatandaşı suçladı: Bir mahana bulam da hökümete saydıram         
11:06
"İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video "İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video         
10:21
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi         
09:17
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor         
07:53
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15

Son Dakika Haberleri
11:35 19 Ocak Saat 11,38! Güne yükselişe başlayan dolar/TL 13,63 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Meteoroloji'den hafta sonunu işaret etti: Kar İstanbul'u bugün terk ediyor ama cuma akşamı daha kuvvetli geliyor
11:34 Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor
11:07 Eşinin kuzenini öldüren erkek, kayıp hamile karısını da öldürüp sazlığa gömmüş!
11:05 Yolları tuzlamadığı için eleştirilen Gaziantep Belediyesi'nin yetkilisi mahsur kalan vatandaşı suçladı: Bir mahana bulam da hökümete saydıram
11:05 Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un eğlenceli karesi kafa karıştırdı
11:03 Özel hastanelere gelir kaynağı oldu! PCR testinin pazarı oluşmuş
11:03 Flash TV'nin acı günü! Sahibi Ömer Ziya Göktuğ hayata veda etti
11:00 Akşener'den Erdoğan'a: İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen sakın ha! Orada duracaksın!
10:45 Meral Akşener'in teröristbaşı Öcalan'la ilgili sözleri salonda ayakta alkışlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 11:43:24. #1.13#
SON DAKİKA: Batı Anadolu'nun ortak tutkusu: "Pehlivan develer" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement