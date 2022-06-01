Batı Anadolu Rallisi Çeşme başlıyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Batı Anadolu Rallisi Çeşme başlıyor!

Batı Anadolu Rallisi Çeşme başlıyor!

01.06.2022 11:09

Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci yarışı Batı Anadolu Rallisi 4-5 Haziran tarihleri arasında Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Yarımada da yarışacak birbirinden özel 75 klasik otomobilin olduğu Ralli'nin finali ise Çeşme'nin yeni Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde ve Arkas Grup, Klasik Otomobil Kulübü ICRYPEX, Mesa'nın destekleriyle, 2022 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası ikinci yarışı Batı Anadolu Rallisi, 04-05 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

1950'li modellerden, 1980'li modellere, hemen her markadan, her biri dönemin özelliklerini taşıyan 75 klasik otomobil Çeşme, Urla, Karaburun yollarında nostalji rüzgârı estirecek.

"Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Batı Anadolu Rallisi'ne ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "Birbirinden özel ve güzel klasik araçlar finali Çeşme Cumhuriyet Meydanımızda yapacak. Kazasız belasız bir yarış diliyor ve yarışmaya giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

64 kadın pilot-copilot katılıyor

Kulüp Başkanı Durgut Berberoğlu, Batı Anadolu Rallisi'nin her yıl Ege çevresinde yapıldığını, bu yıl Türkiye'nin birçok farklı ilinden klasik severlerin İzmir'e gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini, organizasyonun turizmi de hareketlendiren bir yönü olduğunu, kalabalık bir katılımcı ve teknik ekip ile yarımadada olacaklarını söyledi. Berberoğlu, ayrıca kadın ve çocukları içeren sosyal medya konulara duyarlı bir kulüp olarak, bu ralli gelirlerinin bir kısmı ile Çeşme Belediyesi'nin Kadın Projesi ÇEŞKA'ya katkı sağladıklarını iletti. Kadınların en yoğun ilgi gösterdiği otomobil sporları branşı olan Batı Anadolu Rallisi'ne 64 kadın pilot-copilot katılıyor.

Finali Çeşme'de yapılacak

Batı Anadolu Rallisi, Hakan Kanca Direktörlüğünde 4 Haziran Cumartesi günü, Grand Çeşme ONTUR ve ON'LIVE Otel'den Start alacak. Ekipler rallinin ilk gününü Çeşme Meydanı'nda tarihi kalenin önünde sonlandırırken, Çeşme Belediyesi'nin sürpriz ödülüne kavuşacaklar. 2. Gün ise gala ve ödül töreni ile sona erecek. Yarışta dereceye giren ekiplere ödülleri, ON'LIVE OTEL'de düzenlenecek galada Aegean Band Grubu müzikleri eşliğinde verilecek.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Çeşme Belediyesi, Batı Anadolu, Otomobil, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Anadolu Rallisi Çeşme başlıyor! - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Ekrem İmamoğlu'nun "Beyonce mi Rihanna mı?" sorusunu eşine danışması tüm salonu kahkahaya boğdu
11:05 Ekrem İmamoğlu'ndan "Beyonce mi Rihanna mı?" sorusuna güldüren yanıt
11:01 3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'a destek mesajı yağdı: Ne olur gitme
10:56 Kanserle savaşan Özkan Uğur'un entübe edilmesi sanat dünyasını derinden sarstı: Ne olur gitme
10:04 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak
10:04 FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak, İstanbul'da yakayı ele verdi
10:00 Son Dakika! Rusya lideri Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak
10:02 FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak, İstanbul'da yakalandı
09:41 Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan ortalığı karıştıran eleştiri! İki ayrı görüş var
09:37 Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan olay yaratan yorum! Tepki gösteren de var, eleştiren de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 11:34:08. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Anadolu Rallisi Çeşme başlıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement