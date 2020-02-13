Batı Antalya'da 2020 Patara Yılı sevinci - Son Dakika

Batı Antalya sınırları içerisinde yer alan ve muhteşem doğası, binlerce yıllık tarihi, çölleri aratmayan kumsalı, dünyanın en eski meclis binası ile bilinen ve her yıl binlerce kişiyi kendisine çeken Patara Antik Kenti 2020 yılında daha çok konuşulacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Patara Antik Kenti'ni 2020 yılı teması olarak belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılının "Patara yılı" olarak ilan etmesinin ardından, bölge turizmcileri de büyük bir sevinç yaşadı. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin yaptığı açıklamada, bölge adına büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "2018 Yılında Troya Yılı, 2019 yılında Göbeklitepe Yılı ile bu bölgeler çok ciddi anlamda tanıtımlar yaptılar ve çok verimli sezonlar yaşadılar. Bakanlığımız bu bölgelere ve tanıtımlarına çok önem verdi. Bizde 2020 yılı Patara yılı ile hem antik kentimizi hem de bölgemizi daha iyi tanıtmış olacağız. İnanıyoruz ki, Patara yılı ile geçen yılın dört misli turist sayısını bölgemizde ağırlayacağız" dedi.



"Ziyaretçi sayısının dört katına çıkması bekleniyor"



2019 yılında Patara'yı yaklaşık 330 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Perçin, "Batı Antalya sınırlarımız içerisinde yer alan Patara Ören Yerini geçen yıl yaklaşık 330 bin kişi ziyaret etti. Patara'ya yakın olan Demre'de St.Nicholas Kilisesi var. Bu müze Aziz St.Nicholas'ın evidir. St.Nicholas'ın Patara'da doğduğu, çocukluk yıllarını Patara'da geçirdiği çok varlıklı bir ailenin çocuğu olduğu olarak biliniyor. Patara'dan Demre'ye gelen St.Nicholas kendini Ortodoks dinine ve yardıma ayırmış. Servetini de bu din uğruna harcamış. Her yıl 500 bine yakın kişi Demre'ye gelerek St.Nicholas Kilisesini ziyaret etmekte ve dini vecibelerini yerine getirmekteler. Yine Patara ilk meclisin toplandığı yer. Meclis demokrasidir. Demokrasi teriminin ilk geçtiği yer Patara'dır. Yine Patara Plajımız çölü anımsatan kumsalı ile dünyaca bilinmekte ve nesli tükenmekte olan Caretta Carettaların yuvalanma alanı. Geçtiğimiz yıl 286 tane yuvadan çıkan carettaları kendi ellerimiz ile denize ulaştırdık" diye anlattı.



"Gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlayacağız"



Daha çok ziyaretçiyi ağırlayacak olan bölgede yer alan acentelerin konuya daha vakıf olmaları için çalışmalar içinde olacaklarını belirten Perçin, amaçlarının gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlayarak memnun göndermek olduğunu söyledi. Perçin, 2020 Patara Yılının ilan edilmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve tüm katkı verenlere teşekkür etti. - ANTALYA