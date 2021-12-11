Batı Avustralya'da yıldırım kaynaklı orman yangınları - Son Dakika

? Güney yarım kürede yaz aylarının başlamasıyla orman yangını sezonuna giren Avustralya'nın batısı orman yangınlarına teslim oldu. Yangın ve Acil Durum Müdürlüğü (DFES), Cuma günü yıldırım sebebiyle 50 yeni orman yangını meydana geldiğini açıkladı.

Batı Avustralya'da yıldırım düşmesi meydana gelen 50 orman yangını hakkında açıklama yapan DFES 'Vahşi hava, dün yıldırımların yol açtığı 50'den fazla yangınla birlikte Batı Avustralya'da ortalığı kasıp kavuruyor. On binlerce şimşek Batı Avustralya'ya düştü ve bazılarında tutuşmayı önlemek için yağmur yağarken yağmurun çoğu, yere ulaşmadan önce aşırı ısı sebebiyle buharlaştı' ifadelerini kullandı. Yıldırım kaynaklı yangınlara dikkat çeken DFES, bu yangınların açık çayırlarda hızlı hareket ederek çiftçiler için tehlikeli olabileceğini vurguladı.