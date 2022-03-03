Batı Avustralya eyaleti Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını 697 gün sonra açtı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla en sıkı tedbirleri uygulayan eyalet olarak bilinen Batı Avustralya (WA), uluslararası ziyaretçilere ve diğer Avustralyalılara 697 gün önce kapattığı sınırlarını açtı.

WA Eyalet Başbakanı Mark McGowa, yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl süren sınırları kapatma uygulamasının eyaleti korumak için yürüklükte kaldığını söyledi.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası ziyaretçilere ve diğer eyaletlerdeki Avustralyalılara 697 gün süren sınır kapatma tedbirinin yerinde bir karar olduğunu ifade eden McGowan, "Kabul etmek gerekir ki zaman zaman insanlar için zor oldu. Bazı insanlar aile toplantılarını ve benzerlerini kaçırdı. Ancak sınır kapatmamız işe yaradı, aldığımız diğer tüm önlemler de işe yaradı." dedi.

Eyalet ekonomisinin, salgın döneminden, diğer eyaletlere göre daha iyi durumda çıktığını belirten McGowan, ekonominin yanı sıra sağlık alanında dünyanın birçok ülkesinden daha iyi sonuç aldıklarını söyledi.

McGowan, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranının yüzde 96,5, üçüncü dozunu yaptıranların oranının da yüzde 64,6'ya ulaşmasıyla eyalet olarak sınırların kapalı olduğu dönemde iyi hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

Avustralya'nın nüfus bakımından en büyük eyaleti Yeni Güney Galler'den (NSW) yaklaşık 4 ay sonra WA'nın da sınırlarını açmasıyla tam aşılı uluslararası ziyaretçilerin ülkeyi ziyaretinin önündeki son engel de kalkmış oldu.

Avustralya'da Federal Hükümet, Kovid-19 salgınının yayılmaya başlamasıyla 2020 Mart sonunda vatandaşlar ve daimi oturma izni olanlar dışındakilere kapattığı ülke sınırlarını 21 Şubat 2022'de yeniden açmıştı.

Batı Avustralyalılar uzun sınır kapatmasından memnun görünüyor

Başbakan McGowan liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinin diğer eyaletlere göre yerli ve yabancı gezginlere karşı yürürlükte tuttuğu en uzun sınır kapatma uygulaması, farklı kesimlerden yoğun eleştiriler alsa da eyalette yapılan seçim ve anketler, Batı Avustralyalıların durumdan memnun olduğunu gösteriyor.

McGowan, 2013 ve 2017 seçimlerini kazanmasının ardından, sınırların kapalı olduğu 13 Mart 2021'de yapılan seçimler öncesindeki 40 olan milletvekili sayısını 59 sandalyeli parlamentoda 53'e yükselterek büyük bir zafere imza atmıştı. Muhalefet partileri seçimlerde sadece 6 vekil çıkartabildi.

Seçimlerde aldığı yüzde 69'un üzerindeki oy oranı ve Kovid-19 yasakları konusunda yapılan anketlerde çıkan sonuçlar halkın, McGowan'ın aldığı tedbirleri onayladığı yönünde değerlendiriliyor.

Kovid-19'dan en az can kaybı Batı Avustralya'da

Kovid-19'un ilk görüldüğü günden bu yana Avustralya'da virüsten hayatını kaybeden 5 bin 316 kişiden 2 bin 540'ını Victoria'da, 1924'ünü NSW'de, 570'ini Queensland'da, 186'sını Güney Avustralya'da, 34'ünü Avustralya Başkent Bölgesi'nde, 26'sını Kuzey Bölgesi'nde, 25'ini Tazmanya'da ve 11'i Batı Avustralya'dakiler oluşturdu.

Resmi verilere göre bugüne kadar 2 milyon 920 binden fazla Avustralyalı Kovid-19'a yakalanırken, ülkedeki 204 bin 730 aktif vakadan 157'si yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 61 kişi hastanelerde tedavi görüyor.