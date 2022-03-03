Batı Avustralya eyaleti Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını 697 gün sonra açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Avustralya eyaleti Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını 697 gün sonra açtı

03.03.2022 11:28
Batı Avustralya eyaleti Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını 697 gün sonra açtı

Avustralya'da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla en sıkı tedbirleri uygulayan eyalet olarak bilinen Batı Avustralya (WA), uluslararası ziyaretçilere ve diğer Avustralyalılara 697 gün önce kapattığı sınırlarını açtı.

Avustralya'da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla en sıkı tedbirleri uygulayan eyalet olarak bilinen Batı Avustralya (WA), uluslararası ziyaretçilere ve diğer Avustralyalılara 697 gün önce kapattığı sınırlarını açtı.

WA Eyalet Başbakanı Mark McGowa, yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl süren sınırları kapatma uygulamasının eyaleti korumak için yürüklükte kaldığını söyledi.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası ziyaretçilere ve diğer eyaletlerdeki Avustralyalılara 697 gün süren sınır kapatma tedbirinin yerinde bir karar olduğunu ifade eden McGowan, "Kabul etmek gerekir ki zaman zaman insanlar için zor oldu. Bazı insanlar aile toplantılarını ve benzerlerini kaçırdı. Ancak sınır kapatmamız işe yaradı, aldığımız diğer tüm önlemler de işe yaradı." dedi.

Eyalet ekonomisinin, salgın döneminden, diğer eyaletlere göre daha iyi durumda çıktığını belirten McGowan, ekonominin yanı sıra sağlık alanında dünyanın birçok ülkesinden daha iyi sonuç aldıklarını söyledi.

McGowan, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranının yüzde 96,5, üçüncü dozunu yaptıranların oranının da yüzde 64,6'ya ulaşmasıyla eyalet olarak sınırların kapalı olduğu dönemde iyi hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

Avustralya'nın nüfus bakımından en büyük eyaleti Yeni Güney Galler'den (NSW) yaklaşık 4 ay sonra WA'nın da sınırlarını açmasıyla tam aşılı uluslararası ziyaretçilerin ülkeyi ziyaretinin önündeki son engel de kalkmış oldu.

Avustralya'da Federal Hükümet, Kovid-19 salgınının yayılmaya başlamasıyla 2020 Mart sonunda vatandaşlar ve daimi oturma izni olanlar dışındakilere kapattığı ülke sınırlarını 21 Şubat 2022'de yeniden açmıştı.

Batı Avustralyalılar uzun sınır kapatmasından memnun görünüyor

Başbakan McGowan liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinin diğer eyaletlere göre yerli ve yabancı gezginlere karşı yürürlükte tuttuğu en uzun sınır kapatma uygulaması, farklı kesimlerden yoğun eleştiriler alsa da eyalette yapılan seçim ve anketler, Batı Avustralyalıların durumdan memnun olduğunu gösteriyor.

McGowan, 2013 ve 2017 seçimlerini kazanmasının ardından, sınırların kapalı olduğu 13 Mart 2021'de yapılan seçimler öncesindeki 40 olan milletvekili sayısını 59 sandalyeli parlamentoda 53'e yükselterek büyük bir zafere imza atmıştı. Muhalefet partileri seçimlerde sadece 6 vekil çıkartabildi.

Seçimlerde aldığı yüzde 69'un üzerindeki oy oranı ve Kovid-19 yasakları konusunda yapılan anketlerde çıkan sonuçlar halkın, McGowan'ın aldığı tedbirleri onayladığı yönünde değerlendiriliyor.

Kovid-19'dan en az can kaybı Batı Avustralya'da

Kovid-19'un ilk görüldüğü günden bu yana Avustralya'da virüsten hayatını kaybeden 5 bin 316 kişiden 2 bin 540'ını Victoria'da, 1924'ünü NSW'de, 570'ini Queensland'da, 186'sını Güney Avustralya'da, 34'ünü Avustralya Başkent Bölgesi'nde, 26'sını Kuzey Bölgesi'nde, 25'ini Tazmanya'da ve 11'i Batı Avustralya'dakiler oluşturdu.

Resmi verilere göre bugüne kadar 2 milyon 920 binden fazla Avustralyalı Kovid-19'a yakalanırken, ülkedeki 204 bin 730 aktif vakadan 157'si yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 61 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

YORUMLAR
500
Kırgızistan'da Devlet Bayrak Günü kutlandı Kırgızistan'da Devlet Bayrak Günü kutlandı Ukrayna, 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti Ukrayna, 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti

Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Avustralya eyaleti Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını 697 gün sonra açtı - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak
11:07 Ermenistan Azerbaycan'a ateş açtı!
11:05 Mahalleli peşini bırakmadı! Yoldan geçen kadını taciz eden adamın evini taşladılar: İn aşağı in
10:50 Duvarlarda babasını öldüren kurşunların izleri! Gazeteci Güngör Aslan'ın kızı babasının bıraktığı yerden devam ediyor
11:01 TÜİK, Şubat ayı zam şampiyonunu açıkladı! Karnabahar'ın oranına hiçbiri yaklaşamıyor
10:54 Onlara göre de ölümü hak etmişti! Oğlunu öldüren gelinden şikayetçi olmadılar
10:53 İtalya'nın Dostoyevski kararından sonra İngiltere'de Rus kedilerine yaptırım uyguladı: Şovlara katılamayacaklar
10:50 3 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 876 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Alkolün dozunu fazla kaçıran Jose Sosa alkol şişesini saklayamadı, Özlem Yıldız'la yakalandı!
10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 11:34:49. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Avustralya eyaleti Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını 697 gün sonra açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement