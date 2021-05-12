SARAYBOSNA - Batı Balkan ülkeleri Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Kosova'da bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ediyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da halk, bayram öncesi alışveriş için pazar yeri ve marketlere akın etti.

Saraybosna'da ayrıca yarın kılınacak bayram namazı için camiler ve avluları temizlendi.

Kosova'da da halk bayram alışverişi için pazar yerlerini tercih ederken, çok sayıda kişi bayram baklavasını pastanelerden alarak evinin yolunu tuttu.

Kosova'da bu yıl bayram namazı camilerde kılınabilecek.