Batı Balkan ülkelerinde mobil hizmetlerde dolaşım ücreti kaldırıldı - Son Dakika

Açıklamada, uygulamaya ilişkin detaylı bilgilerin ilgili telefon operatörlerinin resmi internet sitelerinde bulunduğu kaydedildi.

İletişim Düzenleme Kurulundan (RAK) yapılan açıklamada, Batı Balkan ülkeleri arasında 2019'da imzalanan mobil iletişim hizmet fiyatlarının düşürülmesine ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girdiği ifade edilerek Batı Balkan ülkeleri arasında roaming ücretinin uygulanmayacağı belirtildi.

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