Batı Balkan ülkelerinin liderleri Brüksel'de AB yetkilileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Balkan ülkelerinin liderleri Brüksel'de AB yetkilileriyle buluştu - Son Dakika

Batı Balkan ülkelerinin liderleri Brüksel'de AB yetkilileriyle buluştu

1 saat önce

Batı Balkan ülkelerinin liderleri, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle bir araya geldi.

Batı Balkan ülkelerinin liderleri Brüksel'de AB yetkilileriyle buluştu, System.String[]

Batı Balkan ülkelerinin liderleri, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev sahipliğinde düzenlenen gayriresmi toplantıda buluşan Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın liderleri çıkışta açıklamalarda bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, toplantıdan sonraki dönemde Batı Balkan ülkelerini önemli adımların beklediğini ifade ederek, "AB, genişleme politikasını yenilemiş bir şekilde karşımıza çıktı. Baharda, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelerin başlatılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de toplantıda oldukça iyi bir enerji yakaladıklarına işaret ederek, toplantının faydalı diyaloglarla neticelendiğini söyledi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ise bölgenin güçlü bir şekilde ilerlemesi durumunda AB'de kendisine yer bulacağını kaydederek, müzakerelerin başlatılmasına ilişkin ise "Arnavutluk adına konuşamam, ancak başarmak zorundayız. Uzun yıllar beklemesi ve isim sorununu çözmesinin ardından Kuzey Makedonya'ya yeşil ışık yakılmaması, bölgedeki siyasi eksikliklere işarettir. Çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Komsic yazılı açıklama yayımladı

Toplantı bitiminde gazetecilere açıklamada bulunmayan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, daha sonra bir yazılı açıklama yayımladı.

Komsic, açıklamasında, AB'nin bölgede siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda daha fazla faaliyet göstereceğine işaret ederek, "Toplantıda, AB'nin güçlü ve istikrarlı olma hedefi tekrarlandı." ifadesine yer verdi.

Toplantıya, AB tarafından Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic de katıldı.

Plenkovic, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin en kısa sürede başlatılmasını temenni ederek, "AB, Batı Balkanlar için yeni bir yatırım paketi geliştirecek. Bunu mayıs ayında gerçekleşecek Zagreb Batı Balkanlar Zirvesi'nde anlatacağız. Bizim dönem başkanlığımız, Batı Balkan ülkelerinin üyeliği için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı
Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi CHP kongresinde gergin anlar! Çevik kuvvet müdahale etti İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 04:13:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Balkan ülkelerinin liderleri Brüksel'de AB yetkilileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]