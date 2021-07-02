Batı Balkan ülkelerinin liderlerinden AB'ye sert eleştiri - Son Dakika

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkan ülkeleri ile üyelik müzakerelerine başlamamasını eleştirerek, AB'dekilerin kendilerinden daha fazla bunalımda ve öfkeli olduğunu söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'nun ikinci gününde katıldıkları "AB ve ABD arasında Batı Balkanlar'a yönelik sinerjinin yeniden sağlanması" oturumunda konuştu.

Rama, ülkesinin üyelik müzakerelerine başlaması konusunda AB tarafının karar verme eksikliğine değinerek, bunun artık kendisinde bir iz bırakmadığını söyledi.

AB ile ilişkilerini bir düğüne benzeten, "gelinin birinci ve ikinci kez ortaya çıkmamasının ardından ortaya çıktığı takdirde artık düğün organize etmeyeceklerini" kaydeden Rama, "Avrupa'dan gelen kişilere artık şunu demeye ihtiyacımız yok: 'Dinleyin, bizi almazsanız, başkası alır, üçüncü bir aktör bize gelir'" diye konuştu.

Rama, AB'ye hakaret içeren ifadelerle benzetmede bulanarak şöyle devam etti:

"Hayır! Unutun! Artık 'öfkeliyiz, bunalımdayız' şeklinde kendimi ifade etmek istemiyorum. Hayır öfkeli değiliz, bunalımda değiliz, onlar, Avrupa Birliği'ndekiler bizden daha fazla bunalımda, daha fazla öfkeli. Bu yüzden, öfke ve bunalım hakkında konuşmayalım."

Sırbistan Başbakanı Brnabic de Arnavut mevkidaşının ifadeleriyle bağlantılı olarak artık öfke ve bunalım duygularının üstesinden geldiklerini vurguladı.

Artık kendilerinde bir kurtuluş duygusu bulunduğunu belirterek bu yüzden alaycı bir şekilde AB'ye teşekkür eden Brnabic, "Şu anda bunalımda, öfkeli olan sizsiniz, bunalımda-öfkeli ve sonra hiçbir şey beklemiyorsunuz ve özgürsünüz. Bence hepimiz böyle hissediyoruz, bu mükemmel bir his ve biz buna AB olmadan sahip olmayacaktık. Bunun için çok teşekkür ederiz!" diye konuştu.

Bölge ülkelerinin buna karşılık olarak daha fazla bölgesel iş birliğine odaklandıklarını dile getiren Brnabic, bölge ülkelerinin insanlarının yaşam kalitesini artırmak için birlikte yapabilecekleri şeyler olduğunu aktardı.

"Yine de AB bizim en iyi umudumuz"

Oturumda konuşan Kosova Başbakanı Kurti de AB'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakereleri başlatmamasından dolayı ülkesinin hayal kırıklığına uğradığını aktararak, AB'nin tek alternatif olduğunu yineledi.

Vatandaşlarına vize serbestisi verilmeyen tek ülke olarak hayal kırıklığını tamamen anladıklarını dikkati çeken Kurti, "Fakat, güç ve sabır göstermeliyiz. Ne ülkelerimizin ne vatandaşlarımızın ne de bölgemizin çıkarlarına hizmet etmeyen acele kararlar almamalıyız. Evet, AB yavaş. Evet birlikten yoksunlar ancak yine de AB bizim en iyi umudumuz ve dürüst olmalıyım ki, sahip olduğumuz tek alternatif. Başka bir seçeneğimizin olmadığından değil çünkü doğal olarak oraya aitiz." değerlendirmesinde bulundu.

Balkan ülkeleri arasında belirsizliğe ve bölünmeye sebebiyet verecek "mini Schengen" gibi inisiyatiflerden dolayı bölge ülkelerinin sorumluluktan kaçınmaması gerektiğini ifade eden Kurti, Kosova'nın bu inisiyatifi şiddetle reddettiğini, AB'ye duyulan memnuniyetsizliklerin NATO'yu beğenmeyen ve Rusya Federasyonu'nu kabul eden ülkeler tarafından araçsallaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Ev sahibi konumundaki Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ise transatlantik bağlar güçlü olduğunda Batı Balkanlar'ın güçlü ve istikrarlı olduğunu belirtti.

AB'nin öncelikler, kriterler veya üyelik tarihleri koyabileceğini söyleyen Zaev, ancak coğrafi konumu, kültürü ve Avrupa kimliği ile Avrupa'nın geleceğini belirleyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri ve Oteşevo'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı tarafından 1-2 Temmuz'da bölge ve AB ile ABD'den liderler ile temsilcilerin katıldığı "Batı Balkanlar: Avrupa'nın bütün olması için eksik olan parça" konulu Prespa Diyalog Forumu düzenlendi.

Türkiye'yi temsilen foruma Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı katıldı.