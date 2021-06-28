Batı Balkan ülkelerinin meclis başkanları AB'ye "genişlemeyi hızlandırın" çağrısı yaptı - Son Dakika

Batı Balkan ülkelerinin meclis başkanları, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme sürecini hızlandırmasını istedi.

2. Batı Balkan Ülkeleri Meclis Başkanları Zirvesi, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin daveti ve Batı Balkan ülkeleri Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın meclis başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlendi.

Toplantıya ayrıca AB dönem başkanı Portekiz ile bir sonraki dönem başkanı Slovenya'nın meclis başkanları da katıldı.

Zirve sonunda yayımlanan ortak bildiride AB'nin genişlemesine değinildi. Bildiride, "Meclis başkanları, AB'ye verdiği sözleri tutması ve genişleme sürecini hızlandırmak için kararlı eylemlerde bulunması için çağrı yapmaktadır." ifadesine yer verildi.

Batı Balkanlar için liyakata dayalı bir AB katılım sürecinin ve Avrupa perspektifinin AB'nin kendi siyasi, güvenlik ve ekonomik çıkarına olacağı vurgulanan bildiride, "genişlemenin istikrarlı, güçlü ve birlik içinde olan bir Avrupa için her zamankinden daha önemli bir jeostratejik yatırım" olacağı kaydedildi.