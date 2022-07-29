Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsü Müdürü Igor Galic, son 10 günde ülkede Kovid-19 vakalarında büyük artış gözlendiğini ifade ederek, bugün itibarıyla kamu ve sağlık kurumları, benzin istasyonları ve marketlerde maske zorunluluğunun 15 gün süreyle geri getirildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Karadağ, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karadağ'da yeniden maske zorunluluğu getirildi - Son Dakika

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