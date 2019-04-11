Batı Balkanlar Avusturya İçin Önemli"

Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka
, Batı Balkanlar'da bulunan ülkelerin Avusturya için önemine işaret ederek, bu ülkelerin Avrupa Birliği
'ne (AB
) üyelik yolunda gereken desteği vermek istediklerini söyledi.
Sobotka, Bosna Hersek
'in başkenti Saraybosna
'da Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Borjana Kristo ile görüştü.
Sobotka, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Bosna Hersek'in AB'ye üyelik sürecini yakından takip edip desteklediklerini vurgulayarak, Bosna Hersek'in geçmişin ağırlığında kurtulup geleceğe odaklanması gerektiğini söyledi.
Batı Balkanlar'ın önemine işaret eden Sobotka, "Tarihi, siyasi, ekonomik ve stratejik nedenlerden Batı Balkanlar'da bulunan ülkelerin her biri önemli. Bu ülkelere AB'ye üyelik yolunda gereken desteği vermek istiyoruz." dedi.
Sobotka, bu süreçte her ülkenin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, AB'nin de bölgenin ilerleme süreci konusunda daha açık sinyaller göndermesi gerektiğini savundu.
Kristo da Sobotka'nın ziyaretini iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin göstergesi olarak nitelendirerek, Bosna Hersek'in stratejik hedefinin AB'ye üyelik olduğunu hatırlattı.
AB'ye üyelik noktasında Bosna Hersek'te siyasi bir uzlaşı olduğunu kaydeden Kristo, "Ancak üyelik yolunun zorlu ve engellerle dolu olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Sobotka, temasları kapsamında ayrıca Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic'le de görüştü.