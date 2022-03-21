Batı Balkanlar bölgesi ve Türkiye'ye yönelik yatay destek programının 3. toplantısı yapıldı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyinin, "2019-2022 Batı Balkanlar bölgesi ve Türkiye'ye yönelik yatay destek" programının 3. toplantısı, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı bünyesinde düzenlendi.

Toplantıya, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Josip Brkic, Avrupa Konseyi Programlar Direktörü Verena Taylor, Bosna Hersek'teki AB Delegeleri Operasyon Bölüm Başkanı (Adalet ve İçişleri, Kamu Yönetimi Reformu) Nicolas Bizel katıldı.

Toplantıda, 3 yıl boyunca uygulanması sonunda Bosna Hersek'e yönelik yatay desteğin başarıları ve geleceğe dair planlar konuşuldu.

4 milyon avro değerindeki program vasıtasıyla AB ve Avrupa Konseyi beraberce adalet, eğitim, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğünün sağlanmasını desteklerken; ayrımcılıkla mücadele etme ve Bosna-Hersek'teki savunmasız grupların haklarını korumayı hedefliyor.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Brkic, AB'ye girme sürecinin Bosna Hersek'in dış politikası için önemli bir amaç olduğunu belirterek, "Yatay destek, AB ve Avrupa Konseyi'nin beraber çalıştıkları, AB üyeliği sürecinde olan ülkelerde geçerli olacak." dedi.???????

"Yatay destek, AB yolunda önemli bir adımdır"

Avrupa Konseyi Programla Direktörü Taylor da gelecek ay Bosna Hersek'in Avrupa Konseyi'ne katılmasının 20. yılı olduğuna dikkati çekerek, "Bosna Hersek ve AB'nin beraber çalışma gerektiren demokrasi ve insan haklarının gelişmesi konusunda çaba harcamak benim için büyük memnuniyet." ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi için Bosna Hersek'in de içinde bulunduğu üyelerine her zaman destek olmanın önemine işaret eden Taylor, "Avrupa Konseyi ve AB'nin ortak değerleri var. Bir ülkenin AB'ye girmesi için insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi Kopenhag kriterlerine uyması gerekir. Yatay destek, AB yolunda önemli bir adımdır." diye konuştu.

"Avrupa Konseyi ve AB, Bosna Hersek'i desteklemeye devam edecek"

Bosna Hersek'teki AB Delegeleri Operasyon Bölüm Başkanı Bizel, yatay destek aracıyla hukukun üstünlüğü alanında uzmanların çalışma ve katılım imkanı oluşturduğunu belirterek, 2016'dan beri uygulanan 'Yatay Destek'in entegrasyon sürecine destek olup ek değer kattığını dile getirdi.

Bizel, "Bosna Hersek'te, hukukun üstünlüğü ve temel insan hakları alanında yapılması gereken birçok şey olmasına rağmen Avrupa Konseyi ve AB, Bosna Hersek'i desteklemeye devam edeceklerdir." dedi.

"Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek" programı

İkinci aşaması, AB ve Avrupa Konseyince 41 milyon avro tutarında finanse edilen program, 2019'dan 2022'ye kadarki dönemde uygulanıyor ve ilk aşamanın sonuçlarına dayanıyor.

Bosna Hersek'te ve tüm Batı Balkan yararlanıcı ülkelerinde adalet, ayrımcılıkla mücadele ve savunmasız grupların haklarının korunması, herkes için kaliteli eğitim ve ifade, medya özgürlüğü alanlarında önemli girişimler geliştirmeye devam ediyor.