Batı Balkanlar'da Ramazan Bayramı bu yıl da Kovid-19 salgınının gölgesinde karşılandı - Son Dakika

Batı Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, bu yıl da Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

Salgın nedeniyle bayram namazı sosyal mesafe kuralına uygun kılınırken Müslümanlar camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne gelen Müslümanlar, bayram namazını kılmak için toplandı. Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı namaza, salgın tedbirleri çerçevesinde sınırlı sayıda cemaat katıldı.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde toplanan Müslümanlar da bayram namazını eda ederek, cami çıkışında bayramlaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde Müslümanlar bayram namazını sınırlı katılımla kılabildi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı adı taşıyan cami de bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı nedeniyle merkezi tören Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram namazını Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili kıldırırken, hutbeyi Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Arnavutça ve Makedonca verdi.

Arnavutluk'ta da bayram namazı başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda Kovid-19 protokolleri uyarınca kılındı. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı.

Bayram namazının geçen yıl Kovid-19 nedeniyle kılınmadığı Kosova'da ise Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) organizasyonunda başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılındı.

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