Son Dakika Haberleri: Batı Balkanlar'da Şiddetli Rüzgar

Batı Balkanlar'da Şiddetli Rüzgar

1 saat önce

SPLİT/ Batı Balkan ülkeleri Hırvatistan ve Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Batı Balkanlar'da Şiddetli Rüzgar, System.String[]
SPLİT/ Batı Balkan ülkeleri Hırvatistan ve Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hırvatistan Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Dalmaçya kıyı şeridinde etkili olan şiddetli rüzgarın maddi hasara yol açtığı ve çok sayıda ağacın sökülmesine neden olduğu belirtildi.

Hırvatistan kıyılarında birçok yolun trafiğe kapatıldığı ifade edilen açıklamada, "Split'te saatte 176 kilometre hıza ulaşan rüzgarın şiddeti tarihte bir ilk." denildi.

Açıklamada, rüzgarın gün boyunca etkili olacağı da kaydedildi.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde de çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasar oluşurken, rüzgarın şiddetiyle sökülen ağaçlar olumsuzlar yaşanmasına neden oldu.

Mostar yakınlarında bulunan Rodoc'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle hareket halindeki bir kamyon devrilirken, reklam panoları ve çatılarda hasar tespit edildi.

Bosna Hersek'in Trebinje şehrinde ise çok sayıda çatı ve ağacın nehre savrulduğu gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Bosna - Hersek, Hırvatistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor Son Dakika! Kılıçdaroğlu 'Çöpten Yiyecek Toplayan Kadın' Görüntüsüne Sahip Çıktı: Bu Görüntü Gerçek

Uzmanlar Uyardı: Altının Gram Fiyatı Alım Fırsatı Sunuyor, 250 Lirayı Görebilir Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var Ki Kanınız Donar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 14:54:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batı Balkanlar'da Şiddetli Rüzgar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]