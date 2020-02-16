Batı Balkanlar liderleri Brüksel'de (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Balkanlar liderleri Brüksel'de (2) - Son Dakika

Batı Balkanlar liderleri Brüksel'de (2)

21 dakika önce

Batı Balkan ülkelerinin liderleri, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle bir araya gelerek, üyelik süreçlerini görüşüyor.

Batı Balkan ülkelerinin liderleri, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle bir araya gelerek, üyelik süreçlerini görüşüyor.

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın liderleri, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev sahipliğinde gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya, AB tarafından Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov da katıldı.

Toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan Michel, temel amacın mayısta düzenlenecek Zagreb Batı Balkanlar Zirvesi'ne hazırlık olduğunu ifade etti.

Michel, "açık ve dürüst" bir şekilde ortak hedeflere nasıl varılacağının görüşüleceği toplantıda, Batı Balkan ülkelerinin "Avrupa perspektifinin" de teyit edileceğini söyledi.

"Batı Balkanları, AB'ye yakın tutmalıyız"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de Batı Balkanların büyük öneme sahip olduğunu kaydederek, "Batı Balkanları, AB'ye yakın tutmak hepimizin çıkarına." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonunun Batı Balkanlar için yeni açıkladığı genişleme stratejisinin tekrar güven inşa etmeyi hedeflediğini belirten Von der Leyen, Zagreb Zirvesi öncesinde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını umduğunu vurguladı.

Yüksek Temsilci Borrell, yarın düzenlenecek AB Dış İlişkiler Konseyinde de Batı Balkanların ele alınacağını aktararak, "Bir sonraki AB Liderler Zirvesi'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı almasını umuyorum." dedi.

Fransa, 2019 Ekim'de Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelerin başlatılmasına karşı çıkmıştı. AB Komisyonu, Batı Balkan ülkelerine yönelik yeni bir genişleme planı açıklamıştı.

Batı Balkanlar liderleri Brüksel'de (2)

Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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