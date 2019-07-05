Batı Balkanlar Zirvesi: Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ekimde AB'den net cevap alacak
58 dakika önce
Batı Balkanlar Zirvesi tamamlandı: Almanya ve Polonya'dan üyelik müzakerelerine devam çağrısı
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:37
(AB) ile Batı Balkan ülkelerini bir araya getiren Balkan Zirvesi Polonya
'nın Poznan
şehrinde sona erdi. AB'ye üye olma sürecini hızlandırmak amacıyla yürütülen zirvede ev sahibi Polonya ve Almanya
Batı Balkan ülkelerinin birliğe üyelik müzakerelerinin devamı yönünde çağrıda bulundu.
Almanya ile birlikte AB'nin diğer önemli ülkesi Fransa
ise AB'nin kendi sorunlarını çözmeden daha fazla üye kabul etmemesi gerektiği yönündeki tezini savunmayı sürdürdü.
Amsterdam'da genelevlerin kapatılması kararına cinsel ilişki işçileri tepki gösterdi
İlişkiye girmek istemeyen kocasının cinsel organını kesti
Rusya'da kadınlara ağır işlerde çalışma yasağı hafifletecek yasa tasarısı hazırlandı
Çin, Müslüman Uygur Türklerinin çocuklarını ailelerinden ayırıyor