Son Dakika Haberleri: Batı Balkanlar Zirvesi: Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ekimde AB'den net cevap alacak
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Batı Balkanlar Zirvesi: Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ekimde AB'den net cevap alacak

58 dakika önce

Batı Balkanlar Zirvesi tamamlandı: Almanya ve Polonya'dan üyelik müzakerelerine devam çağrısı

Batı Balkanlar Zirvesi: Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ekimde AB'den net cevap alacak, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) ile Batı Balkan ülkelerini bir araya getiren Balkan Zirvesi Polonya'nın Poznan şehrinde sona erdi. AB'ye üye olma sürecini hızlandırmak amacıyla yürütülen zirvede ev sahibi Polonya ve Almanya Batı Balkan ülkelerinin birliğe üyelik müzakerelerinin devamı yönünde çağrıda bulundu.

Almanya ile birlikte AB'nin diğer önemli ülkesi Fransa ise AB'nin kendi sorunlarını çözmeden daha fazla üye kabul etmemesi gerektiği yönündeki tezini savunmayı sürdürdü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:37 
Avrupa Birliği, Polonya, Almanya, Poznan, Dünya
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