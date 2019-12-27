"Batı birçok konuda Türkiye'deki Müslümanlardan ilkel durumda" - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Batı birçok konuda Türkiye'deki Müslümanlardan ilkel durumda' - Son Dakika

"Batı birçok konuda Türkiye'deki Müslümanlardan ilkel durumda"

6 saat önce

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen Kıraathane Sohbetleri 'ne Prof. Sadettin Ökten konuk oldu.

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen Kıraathane Sohbetleri 'ne Prof. Sadettin Ökten konuk oldu. Ökten, İslam ve Batı Medeniyeti arasındaki farkları dikkat çekti ve  Batı'nın birçok bakımdan İslam Medeniyeti karşısında ilkel kaldığını söyledi.

Başakşehirliler, Ökten'in sohbetine yoğun ilgi gösterdi. "Medeniyet tasavvuru nedir?" sorusuyla sohbetine başlayan Prof. Ökten, medeniyet tasavvurunun nasıl ortaya çıktığını anlattı. "Birey eylemlerle vardır. Yaptığımız eylemler bizim kimliğimizi belirler. Eylemlere bakılarak bir kimlik tanımlaması yapılır. Bu eylemlerin biçimini bir değerler sistemi oluşturur. Dünyadaki evrensel değerler sisteminden biri İslam, biri Batı Medeniyetidir" diye konuştu

"İSLAM MEDENİYETİ ORTA ÇAĞDA İMAR ETTİĞİ ŞEHİRLERLE GÖRÜNÜR OLDU"

Batı'nın Rönesans'la oluşturduğu sistemin manevi eksiklikler barındırdığına dikkat çeken Ökten, İslam Medeniyeti'nin Orta Çağ'da imar ettiği şehirlerle dünyada görünür olduğunu ifade etti. Şehirle yükselen bu medeniyetin Moğol İstilası ve Haçlı Seferleri ile kriz dönemine girdiğini söyleyen Ökten, ikinci krizin ise Batı'da buharla çalışan makinelerin icadıyla başladığını dile getirdi.

"BÜYÜK ÇALKANTIDAN BÜYÜK MEDENİYET ÇIKAR"

İslam Medeniyeti tasavvurunun tek bir etnik grubun üzerine kalmaması gerektiğini söyleyen Prof. Ökten, Türkiye'nin öncülüğünde diğer Müslümanlarla iletişim kurularak bu tasavvurun yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Hindistan'daki Müslümanlar üzerinden örnek veren Prof. Ökten, "Belki bir hanımefendi Hint Müslümanlığı nedir diye çalışır ve orada bir kültür tabakası oluşur. Batı, Türkiye'deki Müslümanlardan birçok konuda ilkel durumda. Büyük bir çalkantı yaşıyoruz ama çalkantılardan büyük medeniyetler çıkar" diye konuştu.

Prof. Sadettin Ökten, sohbetin sonunda konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay, günün anısına Ökten'e bir tablo hediye etti.


Sadettin Ökten, Başakşehir, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:36 Kaynak: DHA
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