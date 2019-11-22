Son Dakika Haberleri: Batı bölgelerde hava sıcaklığı azalacak
Son Dakika Ekonomi Batı bölgelerde hava sıcaklığı azalacak - Son Dakika Ekonomi

Batı bölgelerde hava sıcaklığı azalacak

6 saat önce

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Batı bölgelerde hava sıcaklığı azalacak, System.String[]

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bu sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in batı ( Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı ( Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı ( Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların Çanakkale'nin batı ilçelerinde ( Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Türkiye, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sergen Yalçın'dan "Türkiye'ye gitmeyin" diyen FIFPro'ya tepki: Türkiye'de kimsenin parası kalmaz
Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu Ünlü şef Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan Batuhan ve Suna'ya torpil uyguladıkları iddiasına sert çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 14:34:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batı bölgelerde hava sıcaklığı azalacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]