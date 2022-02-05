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BATI CAVA - Endonezya'da tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapımı - Son Dakika

BATI CAVA - Endonezya'da tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapımı

05.02.2022 14:00

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentindeki bir atölyede tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapılıyor.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentindeki bir atölyede tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapılıyor.

İşletme sahibi Nurman Farieka (26), babasının tavuk ayağı derisinden deriyi nasıl tabaklayacağını anlatan günlüğünü okuduktan sonra bu işe başladığını söyledi.

Nurman, "Tavuk ayağı derisinin de, yılan ve timsah derisi gibi egzotik bir dokuya sahip olduğunu, bu yüzden bunu alternatif bir malzeme olarak seçtiklerini" belirtti.

BATI CAVA - Endonezya'da tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapımı
BATI CAVA - Endonezya'da tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapımı
BATI CAVA - Endonezya'da tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapımı

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Endonezya, Bandung, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BATI CAVA - Endonezya'da tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BATI CAVA - Endonezya'da tavuk ayağı derisinden ayakkabı yapımı - Son Dakika
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