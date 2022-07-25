Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 240 Milyar Yuanı Aşkın Değerde Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 240 Milyar Yuanı Aşkın Değerde Anlaşma İmzalandı

25.07.2022 11:11
Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 240 Milyar Yuanı Aşkın Değerde Anlaşma İmzalandı

CHONGQİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Pazar günü sona eren 4. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 240 milyar yuanı (yaklaşık 35,54 milyar ABD doları) aşkın değerde anlaşma imzalandı.

CHONGQİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Pazar günü sona eren 4. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 240 milyar yuanı (yaklaşık 35,54 milyar ABD doları) aşkın değerde anlaşma imzalandı. Organizatörlerin verdiği bilgilere göre, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde düzenlenen fuarda toplam 104 sözleşme yapıldı. Sözleşmeler; akıllı imalat, yeni materyaller, ekoloji ve çevrenin korunması gibi çeşitli alanlarda imzalandı. Fuara 38 ülke ve bölgeden 1.212 şirket ve kuruluş katıldı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 240 Milyar Yuanı Aşkın Değerde Anlaşma İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 240 Milyar Yuanı Aşkın Değerde Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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