Batı'da Ağaçlar Çiçek Açtı, Doğu'da Halen Kar Yağıyor"

KARS/ Kara kışın en sert ve çetin geçtiği Doğu Anadolu'da, Kars ve Ardahan'da, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta kar yağışı etkili oldu.

KARS/ Kara kışın en sert ve çetin geçtiği Doğu Anadolu'da, Kars ve Ardahan'da, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta kar yağışı etkili oldu.





Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde başlayıp bu sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı, aylarca kar altında kalan, son günlerde karın erimeye başladığı ilçenin tamamını yeniden beyaza bürüdü.



Kar yağışının ardından sisin de oluştuğu ilçede bazı yollarda görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.



İlçede özellikle Cıbıltepe Kayak Merkezi bölgesinde yoğunlaşan kar yağışı, turizmcileri ve kayak severleri mutlu etti.



Vatandaşlardan Nesimi Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ta kar yağışının etkisini halen sürdürdüğünü ifade ederek, "Batı'da ağaçlar çiçek açtı, Doğu'da halen kar yağıyor. Bizim çiçeğimiz de beyaz ve kristal kar, şu an yağıyor, ne yapalım buna da şükrediyoruz. Rabbim bunu bize nasip etmiş, biz de kardan memnunuz, bizim çiçeklerimiz de karlar." dedi.



Oğuzhan Cengiz ise kar yağışının ilçeye yakıştığını belirterek, "İlçemizde bu sene kar yağışı bayağı iyi oldu. Şu anda insanlar Batı'da denize girerken memleketimizde kar yağıyor. Kar, şehrimiz ve turizmimiz için çok önemli, inşallah her senemiz böyle geçer." diye konuştu.



Ardahan'ın da yüksek kesimlerinde gece hafif kar yağışı etkili oldu.





Ardahan Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada geceden itibaren kent merkezi ve ilçelerinde karla karışık yağmur beklendiği kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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