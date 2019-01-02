Batı'dan Diyarbakır'a Zırhlı Araç Sevkiyatı
36 dakika önce
Batı'dan Diyarbakır'a zırhlı araç sevkiyatıDİYARBAKIR - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Batı illerinden Diyarbakır'a zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Batı'dan Diyarbakır
'a zırhlı araç sevkiyatı
DİYARBAKIR - Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla Batı illerinden Diyarbakır'a zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Batı illerden Suriye sınırındaki birliklere takviye edilmesi amacıyla 40'a yakın askeri konvoy Diyarbakır'a ulaştı. 40'a yakın zırhlı araç ve tırlar 7. Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası giriş yaparak Suriye sınırına gönderilmesi için konuşlandırıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:50 Kaynak: İHA
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