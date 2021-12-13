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Batı ile nükleer görüşmeleri sürdüren İran, Devrim Muhafızlarının bütçesini yüzde 240 artırdı - Son Dakika

Batı ile nükleer görüşmeleri sürdüren İran, Devrim Muhafızlarının bütçesini yüzde 240 artırdı

13.12.2021 11:48
Batı ile nükleer görüşmeleri sürdüren İran, Devrim Muhafızlarının bütçesini yüzde 240 artırdı

İran'da Devrim Muhafızları Ordusuna genel bütçeden ayrılan pay yüzde 240 artışla 93 trilyon tümene (3 milyar dolar) çıkarıldı.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusuna genel bütçeden ayrılan pay yüzde 240 artışla 93 trilyon tümene (3 milyar dolar) çıkarıldı.

İran'da muhafazakar Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, göreve geldikten sonra Meclise sunduğu ilk bütçe tasarısında aslan payını Devrim Muhafızları Ordusu'na ayırdı.

Devrim Muhafızları Ordusuna 2022 bütçesinden ayrılan pay, 38,5 trilyon tümenden (1,3 milyar dolar) 93 trilyon tümene (3 milyar dolar) yükseltildi. Devrim Muhafızları bütçesi geçen yıl da yaklaşık yüzde 50 artırılmıştı.

Meclise sunulan bütçe tasarısında İran devlet televizyonuna ayrılan pay da yüzde 56 artışla 3 trilyon 384 milyar tümenden 5 trilyon 289 milyar tümene çıkarıldı.

İran günlük 1 milyon 200 bin varil petrol satmayı planlıyor

Bütçe tasarısına göre hükümet günlük 1 milyon 200 bin varil petrolü 60 dolardan satmayı planlıyor.

Petrol satışı önceki yıla göre yüzde 50 daha düşük ancak gelir yüzde 90 daha fazla öngörülüyor. Bunun nedeni ise doların sabit kur olan 4 bin 200 yerine 23 bin tümenden hesaplanması. Petrol gelirleri bütçenin genel gelirinin yüzde 25'ini oluşturuyor.

Emekliler ve işçi maaşlarının da 4,5 milyon tümenden az olmaması hedefleniyor.

Yeni bütçeye göre değeri 1 milyar tümenin üzerinde olan lüks araçlar ile 10 milyar tümen olan evlerden vergi alınacak. Bu kapsamda vergi gelirlerinde önceki yıla göre yüzde 60 artış öngörülüyor, hükümetin genel gelirinde ise yüzde 26 artış hedefleniyor.

Bütçede temel gıda, ilaç, tıbbi teçhizat ve tarım ürünlerinde gümrük vergisi yüzde 4'ten yüzde 1 indiriliyor, ancak bunlar için tahsis edilen 4 bin 200 tümenlik dolar sübvansiyonu kaldırılıyor.

Nükleer görüşmeler devam ediyor

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı ancak dönemin ABD başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan ayrılarak yaptırımları geri getirmişti.

Joe Biden'ın başkan olmasının ardından taraflar anlaşmayı diriltmek amacıyla 6 tur devam eden müzakerelerden sonuç alamamıştı. İran'da yeni hükümetin iş başına gelmesinin ardından nükleer görüşmelerin yedinci turu 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Devrim Muhafızları, Nükleer, dolar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı ile nükleer görüşmeleri sürdüren İran, Devrim Muhafızlarının bütçesini yüzde 240 artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batı ile nükleer görüşmeleri sürdüren İran, Devrim Muhafızlarının bütçesini yüzde 240 artırdı - Son Dakika
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