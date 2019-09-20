Son Dakika Haberleri: Batı ile Orta Doğu arasında sinema köprüsü El Gouna Film Festivali'nde perde açıldı
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Batı ile Orta Doğu arasında sinema köprüsü El Gouna Film Festivali'nde perde açıldı

48 dakika önce

Bu yıl henüz 3'ncüsü düzenlenmesine rağmen Orta Doğu'nun Cannes'ı olarak adlandırılmayı başaran El Gouna Film Festivali'nde perde açıldı.

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Bu yıl henüz 3'ncüsü düzenlenmesine rağmen Orta Doğu'nun Cannes'ı olarak adlandırılmayı başaran El Gouna Film Festivali'nde perde açıldı.

Mısır'ın Kızıl Deniz kıyısındaki sahil kenti El Gouna, bir hafta sürecek festival boyunca uluslararası sinema sektöründen tanınmış isimleri ağırlıyor.

Batı ile Orta Doğu arasında sinema köprüsü El Gouna Film Festivali'nde perde açıldı

Film Festivali, Orta Doğu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:54 
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