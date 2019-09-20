Batı ile Orta Doğu arasında sinema köprüsü El Gouna Film Festivali'nde perde açıldı

Bu yıl henüz 3'ncüsü düzenlenmesine rağmen Orta Doğu'nun Cannes'ı olarak adlandırılmayı başaran El Gouna Film Festivali'nde perde açıldı.

Mısır'ın Kızıl Deniz kıyısındaki sahil kenti El Gouna, bir hafta sürecek festival boyunca uluslararası sinema sektöründen tanınmış isimleri ağırlıyor.