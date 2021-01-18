Batı illerinde kış Oltu'da bahar havası var - Son Dakika

- Batı illerinde kış Oltu'da bahar havası var

ERZURUM - Doğuda bahar batıda kar kış soğuk hava hüküm sürüyor.

Türkiye'nin batısında etkili olan kar yağışının aksine kışla bütünleşen doğu illerinde bahar havası yaşanırken Erzurum, son otuz yılın en sıcak ocak ayını geçiriyor.

Batı illerinin aksine bahardan kalma günlerden birini yaşayan Erzurum'un Oltu ilçesinde bazı vatandaşlar evlerinin bahçesinde temizlik yaptı, semaverde çay demledi.

Kent merkezi ve yine ilçelerinde cadde ve sokaklardaki karlar da yağar yağmaz, çıkan güneşle eridi.

Bu yıl batı ile iklimi değiştiklerini söyleyen Öner Elibol, "Oltu ilçesinde yaşıyorum. Bu sene batı ile iklimleri değiştik televizyonlardan izlediğimiz kadarıyla batıda 20 ile 40 cm arası kar var biz Oltu'da Olur'da Ocak ayını bahardan kalma bir ay olarak geçiriyoruz. Birazda batılı kardeşlerimiz görsünler kar neymiş Erzurum soğukta neler çekiyorlarmış. Birkaç gün önce yağan küçük bir kar eridi. Karın yağmasını isteriz çünkü berekettir" dedi.