Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışmalar sona gelindi - Son Dakika
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Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışmalar sona gelindi

22.08.2022 17:52
Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışmalar sona gelindi

Batı Karadeniz bağlantı yolu Akçakoca, Kocaali ve Karasu sahil kesiminde çöken yoldaki bakım çalışmalarında sona gelindi.

Batı Karadeniz bağlantı yolu Akçakoca, Kocaali ve Karasu sahil kesiminde çöken yoldaki bakım çalışmalarında sona gelindi.

Şubat ayında aşırı yağışlar sonrası çöken yoldaki çalışmaların tamamlandığı ve trafiğe açılacağı bildirildi.

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, gazetecilere, çöken yolun 25 Ağustos'ta trafiğe açılacağını söyledi.

Çalışmalarda artık sona gelindiğini belirten Sarıoğlu, "Şubat ayında yol çökmüştü. Fizibilite raporları çalışması yapıldıktan sonra fore kazıkları çakıldı. Sağlam zemin yapıldı. 17 Nisan'da şantiye kuruldu ve sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı." dedi.

Sarıoğlu, yolun 25 Ağustos'ta trafiğe açılacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Akçakoca, Hisarcık, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışmalar sona gelindi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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