Batı Karadeniz bağlantı yolunda koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Batı Karadeniz bağlantı yolunda sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında denetim noktaları oluşturuldu.

Akçakoca'dan Düzce istikametine giden sürücülere yönelik denetimlerde polisler tarafından kimlik kontrolü yapıldı, sürücülerin nereye yolculuk ettikleri soruldu.

Ayrıca uygulama noktalarında sağlık ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı.

Sürücülerden Hasan Tümen Cansız, uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, "Emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz. Tedbirlerin daha sıkı olması ve bu şekilde yapılması herkes için daha iyi olacaktır." dedi.

Öte yandan Düzce Valiliği tarafından merkez ve ilçe girişlerinde bulunan toplam 8 noktada, polis ve jandarmadan 60 personelin, sağlık ekiplerinin de desteğiyle tedbir aldığı bildirildi.