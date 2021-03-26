Batı Karadeniz bağlantı yolunun bir bölümündeki çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Düzce istikameti, yolda meydana gelen çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz bağlantı yolunun Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde çökme meydana geldiği ve kara yolunda çalışma başlatıldığı bildirildi.

Çalışma esnasında yolun Düzce istikametinin trafiğe kapatıldığı ifade edildiği açıklamada, "Yapılacak yol çalışması nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapatılacak olup Düzce istikametine araç geçişine müsaade edilmeyecektir." denildi.

Çiçekpınar Köyü mevkisindeki çökmenin aşırı yağışların ve eriyen kar sularının zemini yumuşatmasına bağlı olarak meydana geldiği öğrenildi.