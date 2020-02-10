Batı Karadeniz "beyaz örtü"yle büyülüyor - Son Dakika
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Batı Karadeniz "beyaz örtü"yle büyülüyor

12 dakika önce

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Düzce'nin yüksek kesimleri, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Batı Karadeniz

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Düzce'nin yüksek kesimleri, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Bölgede 4 gün boyunca kar yağışı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak, Tepeköy ve Hiciz rampaları ile kentin yüksek kesimlerindeki yerler, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluşturdu.

Dağları kaplayan beyaz örtü, güneşin yüzünü göstermesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Seyrine doyumsuz manzara drone ile görüntülendi.

Bu arada meteoroloji yetkilileri, bölgenin gece saatlerinden itibaren yeniden kar yağışının etkisi altına gireceğini bildirdi.

Batı Karadeniz, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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