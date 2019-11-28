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Son Dakika Güncel Batı Karadeniz Birliği Ceza İşleri Genel Müdürü Moğul'u ziyaret etti - Son Dakika

Batı Karadeniz Birliği Ceza İşleri Genel Müdürü Moğul'u ziyaret etti

6 saat önce

Başkent Zonguldaklılar Derneğinin Başkanlığını yürüttüğü Batı Karadeniz Birliği, görevine asaleten atanan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Zonguldaklı olan Yakup Moğul'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Batı Karadeniz Birliği Ceza İşleri Genel Müdürü Moğul'u ziyaret etti, System.String[]

Başkent Zonguldaklılar Derneğinin Başkanlığını yürüttüğü Batı Karadeniz Birliği, görevine asaleten atanan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Zonguldaklı olan Yakup Moğul'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Ziyarete katılanlar arasında Zonguldak, Çankırı, Sinop, Kastamonu, Bolu, Karabük ve Bartın Ankara İl Dernekleri Federasyonlarının oluşturduğu Batı Karadeniz Birliği yöneticileri ve üyeleri katıldı.


Baş-Zonder Başkanı Tuncay Gençer, Genel Müdür Yakup Moğul ile gerçekleşen görüşme hakkında bilgi vererek, "Birliğimizin temel hedefleri olan milli aracın Filyos'ta üretilmesi, Karadeniz Sahil yolunun Samsun'dan Düzce'ye kadar olan kısmının tıpkı bu yolun ilk kısmı, Bolu tüneli olduğu gibi, bir gayret ve yüklenme ile bir an önce bitirilmesi, Sakarya - Bartın Demiryolu projesinin bir an önce hayata geçirilmesi ve Filyos Endüstri Bölgesinin su ihtiyacının giderilmesi için projeler geliştirilmesi konularındaki hedeflerimizi anlattık. Birliğin temel amacının sayılanlar gibi bölge için cazibe merkezi olabilecek yatırım alanlarına yönelik projeleri dile getirmek, farklı projelere destek olmak ve bölge'nin kalkınmasına katkı vermek olduğunu belirttik. Genel Müdürümüz, birliğin gücünün ortamın samimiyetinin etkileyici olduğunu, ümit verdiğini belirterek bu yapının daha da güçlendirilmesini, ilk olan böylesine bir fırsatın iyi değerlendirilmesini, olaya büyük bakılarak siyaseti, bürokrasisi, ekonomisiyle bir bütün olarak bölgemize büyük yatırımların gelmesinde, Ankara'da Zonguldak ve bölgenin öne çıkarılmasında ayrıca Zonguldak ve bölge genelinde bir farkındalık oluşturulmasında bu yapının önemli katkı vereceğini belirtti. Ankara'da gönül ve ufuk birlikteliğinde olduğumuz üst düzeyde görevli hemşerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Moğul, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üzerine düşen her türlü desteği vereceğini ifade etti. - ZONGULDAK

Batı Karadeniz, Karadeniz, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
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