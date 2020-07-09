Batı Karadeniz Bölge toplantısı yapıldı - Son Dakika

Batı Karadeniz Bölge toplantısı yapıldı

Tüm İşçi Emeklileri Zonguldak Şubesi tarafından Batı Karadeniz bölgesi Tüm Emek-Der Şube toplantısı gerçekleşti.

Tüm İşçi Emeklileri Zonguldak Şubesi tarafından Batı Karadeniz bölgesi Tüm Emek-Der Şube toplantısı gerçekleşti.


Tüm İşçi Emeklileri Zonguldak şubesi tarafından Zonguldak şube binasında gerçekleşen toplantıda emeklinin sıkıntıları ve çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı için değerlendirmede bulunan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emekli sorunlarının yetkililer tarafından çözüm bulmasını isteyerek "Bugün Batı Karadeniz bölgesi Tüm Emek-Der Şube başkanlarımla toplanmış bulunmaktayız. On binlerce emeklinin yaşadığı, emeğin, emeklinin başkentinden bir mesaj verelim dedik. Çoğunluğu yer altı maden ocaklarında çalışmış, emekli olmuş, ülkesine, bayrağına, devletine, vatanına saygı duyan, ülkesinin huzurunu, istikrarını düşünen, insan gibi yaşayabilmekten başka art niyeti olmayan, yıllarca yasaların el verdiği ölçüde dernekler kanunu ve tüzüğünün dışında hareket etmeyen, yöre milletvekillerimizin aracılığıyla egemenliğin kayıtsız şartsız milletindir sözünden yola çıkarak yüce meclisten bir an önce siyasi grupların desteğiyle yasaların çıkartılarak milyonlarca emeklinin mağdur edilmemesini talep ettik. Dün de genel başkanım Satılmış Çalışkan, sorunları dile getirdi. Emeklinin sorunlarını dile getirdi. Bütün grupların dikkatini çekiyoruz, o kürsü milletin. Bu milletin sözü ciddiye alınmazsa milyonlarca emekli vakti zamanı gelince gereğini yapar. Hiç kimse sessiz milyonların iyi niyetini suistimal etmesin. Bizler tüm siyasileri dikkatle izliyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Mübarek Kurban Bayramı geliyor. Yaşlı amcalarınızın, büyüklerinizin duasını alın, başarılı olursunuz diyorum. Herkesi genel başkanım Satılmış Çalışkan'ın sözlerini iyi algılamalarını diliyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Batı Karadeniz, Zonguldak, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz Bölge toplantısı yapıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:38 3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 00:16 Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon 21:28 Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek 19:24 Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 18:58:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Karadeniz Bölge toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]