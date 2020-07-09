Batı Karadeniz Bölge toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tüm İşçi Emeklileri Zonguldak Şubesi tarafından Batı Karadeniz bölgesi Tüm Emek-Der Şube toplantısı gerçekleşti.



Tüm İşçi Emeklileri Zonguldak şubesi tarafından Zonguldak şube binasında gerçekleşen toplantıda emeklinin sıkıntıları ve çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı için değerlendirmede bulunan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emekli sorunlarının yetkililer tarafından çözüm bulmasını isteyerek "Bugün Batı Karadeniz bölgesi Tüm Emek-Der Şube başkanlarımla toplanmış bulunmaktayız. On binlerce emeklinin yaşadığı, emeğin, emeklinin başkentinden bir mesaj verelim dedik. Çoğunluğu yer altı maden ocaklarında çalışmış, emekli olmuş, ülkesine, bayrağına, devletine, vatanına saygı duyan, ülkesinin huzurunu, istikrarını düşünen, insan gibi yaşayabilmekten başka art niyeti olmayan, yıllarca yasaların el verdiği ölçüde dernekler kanunu ve tüzüğünün dışında hareket etmeyen, yöre milletvekillerimizin aracılığıyla egemenliğin kayıtsız şartsız milletindir sözünden yola çıkarak yüce meclisten bir an önce siyasi grupların desteğiyle yasaların çıkartılarak milyonlarca emeklinin mağdur edilmemesini talep ettik. Dün de genel başkanım Satılmış Çalışkan, sorunları dile getirdi. Emeklinin sorunlarını dile getirdi. Bütün grupların dikkatini çekiyoruz, o kürsü milletin. Bu milletin sözü ciddiye alınmazsa milyonlarca emekli vakti zamanı gelince gereğini yapar. Hiç kimse sessiz milyonların iyi niyetini suistimal etmesin. Bizler tüm siyasileri dikkatle izliyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Mübarek Kurban Bayramı geliyor. Yaşlı amcalarınızın, büyüklerinizin duasını alın, başarılı olursunuz diyorum. Herkesi genel başkanım Satılmış Çalışkan'ın sözlerini iyi algılamalarını diliyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK