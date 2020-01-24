Batı Karadeniz Bölgesi Afet Yönetim Müdürlüğü deprem nedeniyle Elazığ'a ekip gönderdi - Son Dakika

Batı Karadeniz Bölgesi Afet Yönetim Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 2 araç ve 4 kişilik ekip gönderdi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Batı Karadeniz Bölgesi Afet Yönetim Müdürlüğünden, 1 öncü ve 1 ikram aracı olmak üzere 4 kişilik ekip deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Müdürlükte ayrıca 12 kişilik Afet Acil Durum ve Kriz Masası kurularak, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Üzücü haberi alır almaz Kızılay Düzce Şubesi ve Batı Karadeniz Bölge Afet Müdürlüğü olarak hızla görev başına geldiklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Afet Acil Durum ve Kriz Masamızı kurduk. 12 arkadaşımız görev başında, bölgeden gelen haberlerin değerlendirmelerini yaparak Ankara'dan gelecek talimatları bekliyor. Ankara'dan gelecek ilk talimat doğrultusunda da 4 arkadaşımız, 1 ilk yardım ve 1 ikram aracı yola çıktı. 4 arkadaşımız şu an yoldalar. Ankara'ya intikal etmek üzereler ve diğer bölgelerden gelen arkadaşlarla bölgeye geçecekler."

Aydın, "Gerek malzemelerimiz gerekse de stoklarımız hazır vaziyette bekliyoruz" dedi.