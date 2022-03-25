Batı Karadeniz Bölgesi Kariyer Fuarı Bolu'da başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) açıldı.

Fuarın açılışında konuşan Vali Ahmet Ümit, kariyer imkanlarının artırılması, işveren ve öğrenci iletişiminin sağlanması, kurumların birbirleriyle iletişiminin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Ümit, fuarın 300'ün üzerinde stant kuran firma ve kayıt yaptıran 35 binden fazla öğrenci sayısıyla bölgenin en büyük kariyer fuarı olma özelliğini taşıdığını aktararak, fuar sayesinde gençlerin işverenlerle temas kuracağını, iş deneyimi kazanma imkanı bulacağını kaydetti.

Bu tür fuarların, gençlerin yabancı firmalar yerine yerli firmaları tercih etmek suretiyle beyin göçünün önlenmesine katkı sunacağına inandığını belirten Ümit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Türkiye geleceğin şekil veren ülkesi olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun da gençlerin geleceğin teminatı olduğunu dile getirerek, bu tür fuarların geleceğe daha iyi hazırlanmak için düzenlendiğini söyledi.

Dursun, tarihin ve kültürün iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yetişirken tarihte yaşananlardan ders çıkaramazsak o zaman işimiz biraz zorlaşır gibi. Dersi çıkarmanın yollarından biri de tarihle beraber dünyayı tanımak, gelişmeleri yakından takip etmek, geçmişte yaşanan olaylardan tecrübeler çıkarmaktır. Değerli gençler, önünüzde uzun bir hayat var. Ancak içtenlikle belirtmeliyim ki hayata nasıl başlarsanız öyle devam edersiniz. Eğitim ve öğretim kariyerinize azami özen göstermelisiniz. Bu muhakkak çünkü sizlere güveniyoruz, aileniz, ülkeniz, insanımız size güveniyor."

Bölgesel kariyer fuarlarında öğrenciler ile iş dünyası ve kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiğini aktaran Dursun, interaktif sunumlar, atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenlendiğini anlattı.

Dursun, Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin bölgesel güç olmaktan çıktığını, küresel güç olma yolunda ilerlediğini, gençlerin de katkısıyla Türkiye'nin "geleceğin şekil veren ülkesi" olacağını kaydetti.

Şu anda bunun emarelerinin olduğunu aktaran Dursun, "Bütün bunlar sizlerin ve bizlerin katkılarıyla fedakarlıkla olacak. Ülkemizin bu dinamizmini ve başarısını devam ettirmek için de sizlere ihtiyacımız var." dedi.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Alişarlı, katılımcı kurum, kuruluş ve işletmeleri de insan kaynakları alanında destekleyecek olan fuarda tüm katılımcıların, meslekler hakkında ayrıntılı bilgi edinme, kariyer planlarına yön verme, bölgede faaliyet gösteren birçok firmayla tanışma, kendi markalarını oluşturma ve girişimcilik hakkında fikir alışverişinde bulunma ve iş dünyasını yakından tanıma fırsatı yakalayacaklarını anlattı.

Fuar süresince gerçekleşecek kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, seminerler, bilgilendirme oturumları, atölye çalışmaları, mülakat simülasyonları gibi etkinliklerle gençlerin eğitim, ilgi ve becerilerine uygun kariyer alanlarını belirlemelerine fırsat sunmayı hedeflediklerini belirten Alişarlı, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından BATIKAF'a katılarak Altın Sponsor olan firmalara teşekkür plaketleri verildikten sonra protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Türk Halk Müziği Topluluğu'nun konser verdiği açılışa, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Karabük Valisi Fuat Gürel, fuarda yer alan üniversitelerin rektörleri ve akademisyenler ile kamu, özel ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Fuarda AA da stant açtı

BATIKAF'ta, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yer alıyor.

Fuar, gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliğine olanak sağlayacak.

Öğrenci ve mezunlar, fuarda firmaların insan kaynakları yetkililerinden iş ve staj fırsatları, kariyer imkanları gibi konularda bilgi alabilecek. Ayrıca çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, mülakat simülasyonlarına ve firmaların temsilcileriyle yapılacak mülakatlara katılabilecek.

Bakanlıkların yanı sıra 300'ün üzerinde firmanın stant açtığı fuarda, Anadolu Ajansı (AA) standı da gençlerden ilgi gördü.

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları ile AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Çalışan Deneyimi Müdürlüğü İnsan Kaynakları iş ortakları Ahmet Aslan ve Muhammed Tayyip Balcı ise staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Karabük Valisi Fuat Gürel, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile protokol üyeleri de AA standını ziyaret etti.

Çeşitli salonlardaki kariyer buluşmalarıyla devam eden fuar, yarın sona erecek.