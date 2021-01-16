Batı Karadeniz Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor
16.01.2021 12:31
Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşamdan itibaren, pazartesi sabah saatlerine kadar bölge genelinde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde görülmesi bekleniyor.
Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika Araç sahipleri dikkat! MTV'de yapılandırma başvurusu için son gün 1 Şubat Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak Bir kızı iki erkekle nişanlamışlardı! Dolandırılan genç kurulan tezgahı anlattı: 45 bin lirayı alıp irtibatı kestiler Yeni yılla birlikte normalleşme adımları atmaya başladılar! İşte bankaların güncel mesai saatleri Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu