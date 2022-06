Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta alarm verildi. Batı Karadeniz'de şiddetli yağış etkili olurken sağanak nedeniyle birçok noktada dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, selden etkilenen Batı Karadeniz'deki şehirlere gitti. Bakanlar Derya Yanık, Murat Kurum, Süleyman Soylu, Vahit Kirişci ve Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'ta incelemede bulunuyor.

1 VATANDAŞ KAYIP

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelerek, Afet Koordinasyon Merkezinde, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu Valisi Avni Çakır, ilçe kaymakamları ile ilçe belediye başkanları, ilgili kurumların müdürleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

"663 PERSONEL VE 320 ARAÇLA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Sel bölgesinde 663 personelin görev yaptığını ve 320 araç ile ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alına uyarılarda Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağış sel ve su baskınlarına sebep oldu ve Kastamonu genelinde AFAD'mızın koordinasyonunda 663 personel 320 araç ve ekipmanla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Türkiye Afet Planı çerçevesinde gerek barınma gerekse arama kurtarma ve hasar tespitini tüm birimlerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarını başlattılar. Altyapıdan üst yapıya kadar gerek ilçelerimiz gerekse köylerimizdeki hasarların tespiti, ulaşılamayan köylerin yollarının yapımı gibi tüm faaliyetlerle ilgili arkadaşlarımız, birimlerimiz, kurumlarımız Türkiye Afet Planı çerçevesinde ve bu çerçevede Kastamonu ilimizde de şu anda itibarıyla 663 personel, 320 araç görevlendirmesi yapıldı. Baz istasyonumuz bölgeye sevk edildi, ulaşımda aksamalar sebebiyle hazır bekletilmektedir. 1 tane Jandarma Arama Kurtarma ekibimiz Kastamonu'da görevlendirildi" diye konuştu.

"İLK DEFA ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ, CAN KAYBININ ÖNÜNDE GEÇİLDİ"

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afeti öncesi AFAD'ın erken uyarı sisteminin ilk defa devreye girdiğini ve bu sayede can kayıplarının önüne geçildiğini söyleyen Bakan Kurum, "Bu sel afetinde ilk defa erken uyarı sistemi devreye girdi, Bu çok çok önemli bir ayrıntı. Yarın AFAD Başkanımız detaylı bir şekilde basın mensuplarıyla da paylaşacaklar. Bu illerimizde kırmızı uyarı sistemi devreye girdi ve bu çerçevede AFAD il valiliklerimiz ile birlikte koordine halinde tüm vatandaşlarımızı selden etkilenen alanlardan uzaklaştırmak suretiyle can kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla yoğun bir çalışma sürdürdüler. Bu çerçevede de bütün bu bölgedeki vatandaşlarımızın cep telefonlarına uyarı bildirimi anında düştü ve vatandaşlarımız sel riski olan alanlardan uzaklaştırılması, taşınması ve otellere götürülmesi sağlanmış oldu. Bu sayede hem hasarların azaldığını hem de can kaybının yaşanmadığını hep birlikte gördük" şeklinde konuştu.

2 VATANDAŞIMIZ KAYIP

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu'ya ekiplerin 2 gün öncesinden Kastamonu'ya geldiğini söyleyen Bakan Kurum, bölgede can kaybının olmadığını ancak 1 vatandaşın kayıp olduğunu, kayıp vatandaşı da arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederek, "28 Haziran itibarıyla sabah saat 09.00'da Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre, yine 12 saatte yağış düşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede de Bozkurt ilçemizde de etkilenen diğer ilçelerimizde yine tedbirlerimizi almaktayız ve bu çerçevede süreçlerimizi yürütüyoruz. Şu ana kadar 170 ihbar aldık, ihbarların hepsine ulaşıldı. AFAD'mızın koordinasyonu çerçevesinde, jandarmamız, emniyetimiz, arama kurtarma ekiplerimiz Sahil Güvenlik Komutanlığı tüm ihbarlara ulaştılar. Burada gelen talepleri karşıladık. Küre İkizciler köyünde Recep Bakırcı isimli 22 yaşındaki 1 vatandaşımız kayıp, haber alınamıyor. Arama kurtarma ekiplerimiz, jandarmamız, arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar ve bu neticede gelen ihbarla tahliyeler yapıldı. 130 vatandaşımız tahliye edildi. Gerek AFAD ekiplerimiz gerek Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlı ekiplerimizce, ki helikopterler de bu hava şartlarında bu bölgeye sevk edilemiyorlar. Kırmızı kodlu uyarı verilmesi sebebiyle AFAD'ımızın koordinasyonu çerçevesinde 2 gün öncesinden arkadaşlarımız buraya gönderildi ve bu çerçevede burada hazır tutuldu" ifadelerini kullandı.

Düzce'de ise bir kepçe, temizlik çalışması yapılırken operatörüyle birlikte şiddetli yağış nedeniyle taşan Asar Deresi'ne düştü. Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor.

"ULAŞILAMAYAN 118 KÖY VAR"

Şu anda 118 köye de ulaşımın sağlanamadığını söyleyen Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Ulaşamadığımız 118 köyümüz var, selden hasar gördüler. Vatandaşlarımızın herhangi bir hayati riski söz konusu değil. Yarın itibarıyla Valiliğimiz koordinasyonunda Özel İdaremiz tüm köy yollarına gerek ildeki gerekse diğer illerden AFAD'mızın koordine ettiği araç ekipmanları bölgeye sevk edecekler ve hızlı bir şekilde de vatandaşlarımızın ihtiyaçları talepler doğrultusunda giderilecek"