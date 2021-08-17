Batı Karadeniz'de 77 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde 34 kişi hala aranıyor - Son Dakika

Batı Karadeniz'de geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere 77 kişinin hayatını kaybettiği olayda son olarak 47 olan kayıp ihbarı sayısı 34'e düştü. Selden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde 26, Sinop'ta ise 8 kişinin arama çalışmaları sürüyor.

ARANAN KİŞİ SAYISI 34'E İNDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34'tür."

AFETZEDELER TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu'da 4 bin 526, Sinop'ta 2 bin 492 ve Bartın'da bin 67 personelin görevli olduğunu duyuran AFAD, Bartın'ın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359, Kastamonu'da toplam bin 480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzedenin tahliye edildiğini açıkladı.