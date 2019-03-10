Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz'de Balığın Azalması Tezgaha Yansıdı

Batı Karadeniz'de Balığın Azalması Tezgaha Yansıdı

1 saat önce

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da, balık miktarının azalması tezgah fiyatlarına yansıdı.

Batı Karadeniz'de Balığın Azalması Tezgaha Yansıdı, System.String[]
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da, balık miktarının azalması tezgah fiyatlarına yansıdı.

Sezon başından bu yana palamut, hamsi ve çinekopta bereketli avcılık yapan Batı Karadenizli balıkçılar, balıkların yönünü Doğu Karadeniz'e çevirmesiyle nadiren denize açılıyor.

Balıkçıların, az miktarda balık avlaması tezgahta balık fiyatını yükseltti.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılık sezonun 15 Nisan'da kapanacağını söyledi.

Batı Karadeniz bölgesinde balığın iyice azaldığını ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:

"Balığın azalmasındaki etki, tezgah fiyatlarına da yansımaya başladı. Havalar ısındıkça balıklar daha da azalacak, orantılı olarak da fiyatlar yüksek kalacaktır. Süreklilikte iyi bir av sezonu geçti, çok kötü değildi. Yeri geldiğinde fiyatlar da dibe vurdu 7-10 liraya kadar düştü, yeri geldi 20-30 lira oldu. Süreklilikte iyi bir avcılık oldu diye düşünüyorum."

Bundan sonra fiyatlarda bir artış olacağını kaydeden Karakaş, "Fiyatlar artacaktır, havalar ısındıkça sürüler dağılacaktır. Bu da balıkta azalma demek, fiyatlara da yansıyacaktır." dedi.

Karakaş, avcılığın azalmasıyla balıkçıların da kendilerini limana çektiklerini sözlerine ekledi.

Tezgahlarda, hamsi kilogramı 10, barbun 25 ve taş balığı 40 liradan satışa sunuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Akçakoca, Batı Karadeniz, Güncel
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