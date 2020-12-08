Son dakika haber: Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

08.12.2020 10:29

Son dakika haberler... Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tezgahlarda yoğunluk yaşanıyor.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tezgahlarda yoğunluk yaşanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından limanda hareketliliğin başlamasıyla vatandaşlar tezgahlara akın etti.

Balıkçı esnafı Sadık Kara, AA muhabirine, hafta sonu yaşanan kısıtlamanın ardından balığa talep olduğunu söyledi. Halkın hafta sonu balığı özlediğini ifade eden Kara, "Hafta sonu 2 gün boyunca bir kısıtlama geçirdik. İnsanlar iki gün boyunca balığa resmen ihtiyaç duymuşlar. Balıklarımız taze, insanlar da balık yemek istiyor. Bu sebeple de 2 günlük yasağın ardından ciddi bir talep var." diye konuştu.

Hamsinin yanı sıra çinekop ve barbuna da talebin fazla olduğunu belirten Kara, şöyle konuştu:

"Bugün çinakop ve barbun satıyoruz. Hamsiyi saymaya gerek yok sezonu olduğu için ona talep devamlı var ama bugün en fazla talep edilen balığımız barbun ve çinekop. İki çeşit barbunumuz var. Orta ve büyük boy olarak ikiye ayrılıyor. Orta boy barbunumuz 2 saat önce tükendi ve kilosu 20 liraydı. Çinekop 40 lira, istavrit 30 lira, yerli hamsi 15 lira, Doğu Karadeniz hamsisi 35 lira tezgahta."

Son dakika haber: Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
Son dakika haber: Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
Son dakika haber: Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
Son dakika haber: Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
Son dakika haber: Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

Batı Karadeniz, Koronavirüs, Düzce, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika


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