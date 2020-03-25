Batı Karadeniz'de balıkçılar erken

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da hava koşullarının olumsuz seyretmesi ve denizden az balık çıkması nedeniyle balıkçılar, sezonun tamamlanmasına yaklaşık bir ay kala erken "paydos" demeye hazırlanıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene hava şartlarından dolayı balıkçıların büyük ihtimalle sezonu kapattığını söyledi.

Balık satışlarının azaldığını ifade eden Karakaş, "Satışlarda zaten sıkıntı var. Denizdeki balığın azalmasından dolayı yüzde 90 olarak paydos etmiş durumdayız. Bugün dahil denize çıkan bir teknemiz yok. Yarın da çıkacağını zannetmiyoruz. Bu sene bu şekilde kapatmış durumdayız." dedi.

Çok kötü bir sezon geçirmediklerini vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"Lüfer, çinekop olmadı. Bunun karşılığında barbun, mezgit, istavrit bol miktarda oldu. Bunlarla yeterli ekonomik kazanç sağlandı. Çok da mutsuz bir sezon bitirmedik. Artık paydos dedik. Yüzde 90-95 civarında paydos dedik. Hiçbir teknemiz hareket halinde değil. Bundan sonra da uzun bir süre denize çıkacağımızı düşünmüyoruz."